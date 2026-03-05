5 dicas para organizar as contas e fazer o salário render o mês inteiro

O salário de março está prestes a cair na conta e, com ele, o desafio de fazer o dinheiro durar até o próximo pagamento. Para milhões de brasileiros que recebem no quinto dia útil, que neste mês cai na sexta-feira (6/3), o planejamento é a chave para evitar o aperto no fim do mês. Organizar as finanças, no entanto, não precisa ser uma tarefa complicada.

Com algumas atitudes simples, é possível ter mais controle sobre as contas e garantir tranquilidade. A reportagem separou cinco dicas práticas para você aplicar agora mesmo e ver seu salário render mais ao longo do mês.

Leia Mais

1. Saiba para onde vai seu dinheiro

O primeiro passo para organizar as finanças é entender seus próprios hábitos de consumo. Anote todas as suas despesas, desde as contas fixas, como aluguel e luz, até os gastos variáveis do dia a dia, como aplicativos de transporte e lanches. Você pode usar um caderno, uma planilha ou um aplicativo de controle financeiro para visualizar claramente para onde seu dinheiro está indo.

2. Crie um orçamento que funcione para você

Com os gastos mapeados, defina um limite para cada categoria de despesa. Um método conhecido é a regra 50/30/20, que sugere destinar 50% da renda para gastos essenciais, 30% para desejos pessoais e 20% para poupança e pagamento de dívidas. Para um salário de R$ 3.000, por exemplo, isso significaria R$ 1.500 para essenciais, R$ 900 para desejos e R$ 600 para poupança. O importante é que o orçamento seja realista e se adapte ao seu estilo de vida, sem gerar frustração.

3. Priorize o pagamento de dívidas caras

Juros do cartão de crédito e do cheque especial podem consumir uma parte significativa do seu salário. Se você possui essas dívidas, direcione uma parte do seu orçamento para quitá-las o mais rápido possível. Começar pelas que têm os juros mais altos é a estratégia mais eficaz para aliviar a pressão sobre suas finanças e liberar mais dinheiro para seus objetivos.

O planejamento financeiro exige organização e atenção aos detalhes para que seu salário renda mais e suas metas sejam alcançadas.utah778 de Getty Images

4. Estabeleça metas financeiras claras

Guardar dinheiro sem um objetivo claro pode ser desmotivador. Defina metas específicas, como criar uma reserva de emergência, planejar as férias de fim de ano ou dar entrada em um bem. Ter um propósito torna o ato de economizar mais concreto e ajuda a manter a disciplina, transformando um sacrifício em um investimento no seu futuro.

5. Automatize suas economias

Não espere o fim do mês para ver o que sobrou. Adote a regra do "pague-se primeiro" e programe uma transferência automática do valor que você pretende economizar para uma conta de investimentos ou poupança. Faça isso logo no dia em que o salário cai. Ao tratar a economia como mais uma conta fixa, você garante que seus objetivos financeiros não fiquem para depois.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.