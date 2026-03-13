Como o preço do diesel é calculado? Entenda a fórmula e os impostos

O preço do diesel na bomba de combustível é o resultado de uma longa cadeia, influenciada por um cenário de alta volatilidade no mercado internacional. Em um contexto como o de março de 2026, com crises geopolíticas afetando a cotação do petróleo, o valor final pago pelo consumidor brasileiro sofre impactos diretos. A composição desse preço envolve desde o custo da matéria-prima até uma série de impostos, custos de distribuição e margens de lucro.

Do poço à refinaria: o primeiro passo

A base de tudo é o preço do barril de petróleo no mercado internacional, cotado em dólar. Variações cambiais e na oferta e demanda globais impactam diretamente o custo da matéria-prima. Quando o dólar sobe ou o preço do barril aumenta lá fora, a tendência é de alta por aqui.

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Para definir o valor de venda nas refinarias, a Petrobras tradicionalmente utilizava como referência o Preço de Paridade de Importação (PPI). Essa política alinhava os preços internos aos do mercado externo, considerando também custos como frete de navios e taxas portuárias para trazer o produto importado.

A carga tributária sobre o diesel

Após o preço definido pela refinaria, entram em cena os tributos, que representam uma fatia significativa do valor final. É nesse ponto que a composição se torna mais complexa, pois envolve tributos federais e estaduais.

Os impostos federais sobre o diesel passaram por mudanças significativas recentemente. A Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), por exemplo, já tem sua alíquota zerada há anos. De forma mais impactante, em 12 de março de 2026, o governo federal também zerou as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins sobre o diesel como medida para conter a alta nos preços.

O principal tributo estadual é o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Sua alíquota é definida por cada estado e, por isso, é um dos principais fatores de diferença de preço entre as diversas regiões do país.

Custos finais e chegada à bomba

Outro componente obrigatório na fórmula é a adição de biodiesel. A legislação brasileira exige que 15% de biodiesel, produzido a partir de fontes vegetais ou gorduras animais, seja misturado ao diesel de origem fóssil, o que também interfere no custo de produção.

Por fim, somam-se os custos e as margens de lucro das distribuidoras e dos postos de revenda. Essa última etapa inclui despesas com transporte, logística, armazenamento e a margem que cada posto define para sua operação, compondo o valor final pago pelo consumidor.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.