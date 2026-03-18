Assine
overlay
Início Economia
COMBUSTÍVEIS

Governo busca reverter posição de estados sobre reduzir ICMS de combustíveis

Comsefaz publicou nota que rejeita pedido do presidente Lula para diminuir imposto estadual sobre diesel e gasolina

Publicidade
Carregando...
RP
Raphael Pati
RP
Raphael Pati
Repórter
18/03/2026 14:28

compartilhe

SIGA
x
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que sugeriu vetos ao presidente da República.
Fernando Haddad disse que o Brasil está ampliando os mercados crédito: Raphael Pati/CB/D.A Press

Após os estados negarem o pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reduzir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis, o governo federal deve buscar um novo consenso com as unidades da Federação para evitar uma crise ainda maior no preço do diesel e da gasolina nos postos de revenda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo tem um encontro marcado com o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) ainda nesta quarta-feira (18/3) para tratar sobre o assunto.

Leia Mais

“Tem reunião hoje com o Confaz. Nós vamos fazer uma proposta para eles. Nós desenhamos uma proposta e vamos levar o conhecimento deles. Eu não vou antecipar para não ser deselegante com os secretários que estão reunidos para essa finalidade”, disse o ministro, na chegada à sede da pasta.

Na visão de Haddad, a legislação que trata sobre o Devedor Contumaz, instituída em 2025, gerou ganho de arrecadação de ICMS para os estados, o que, segundo ele, reduz a necessidade de aumento do imposto estadual.

“Nós vamos levar ao conhecimento deles que a nossa ação contra o crime organizado já resultou em um aumento da arrecadação de ICMS. E se eles adaptarem as leis estaduais à Lei do Devedor Contumaz, esse mesmo movimento vai acontecer ainda mais uma vez”, acrescentou o chefe da pasta.

Ontem, o Comsefaz justificou, em nota, que cortar impostos não garante alívio para o bolso do consumidor, e ainda pode provocar "perdas fiscais concretas" para os entes federativos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo o comitê, nos últimos três anos, o preço da gasolina caiu 16% nas refinarias, mas subiu 27% nas bombas, "o que evidencia, de forma objetiva, que reduções de parcelas de custo não necessariamente se convertem em alívio proporcional ao consumidor final".

Tópicos relacionados:

combustiveis fernando-haddad icms ministerio-da-fazenda petroleo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay