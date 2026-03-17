Por que o Estreito de Ormuz é tão importante para a economia mundial?

Poucos lugares no mundo concentram tanto poder econômico e tensão geopolítica quanto o Estreito de Ormuz. Essa estreita passagem de água, que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, funciona como a principal artéria para o transporte de petróleo do Oriente Médio, uma região que abriga algumas das maiores reservas do planeta.

A sua importância é, acima de tudo, numérica. Cerca de 20% a 25% do comércio global de petróleo atravessa diariamente suas águas. Isso representa aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo por dia, além de um volume significativo de gás natural liquefeito (GNL), principalmente vindo do Catar, um dos maiores exportadores globais.

Leia Mais

Qualquer interrupção no tráfego marítimo no Estreito de Ormuz teria um efeito cascata imediato na economia global. A consequência mais direta seria um aumento acentuado nos preços do petróleo, o que impactaria os custos de transporte, produção industrial e, por fim, o bolso do consumidor em praticamente todos os países.

Rota estratégica e ponto de tensão

O controle do Estreito de Ormuz é compartilhado entre o Irã, ao norte, e Omã, ao sul. Com apenas 34 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito, essa geografia o torna um ponto de estrangulamento natural e um foco de constantes disputas. O Irã já ameaçou fechar a passagem diversas vezes em resposta a sanções internacionais ou pressões militares, o que eleva a preocupação de nações que dependem da rota para suas exportações e importações.

Países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque dependem majoritariamente do estreito para escoar sua produção de petróleo para o mercado internacional. Por essa razão, a segurança da navegação na área é uma prioridade para potências mundiais, que mantêm presença naval na região para garantir a livre circulação de navios.

As alternativas para o transporte são limitadas e não conseguem suprir a demanda. Embora existam oleodutos que contornam a passagem por terra, sua capacidade é muito inferior ao volume que atravessa o corredor marítimo diariamente. Essa dependência crítica transforma o Estreito de Ormuz em um dos locais mais estratégicos e vigiados do planeta, onde qualquer incidente pode ter repercussões globais imediatas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.