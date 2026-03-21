Zema diz que seu governo 'inverteu rumo' de Minas Gerais

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que sua principal realização à frente do estado foi a mudança no cenário econômico e administrativo. Em entrevista ao Estado de Minas, ele avaliou que Minas deixou para trás um período de dificuldades para entrar em um novo ciclo.

Para Zema, o estado enfrentava um quadro de desorganização fiscal no início de sua gestão, com atrasos em repasses e pagamentos, o que, de acordo com ele, foi revertido ao longo dos últimos anos. O governador também destacou a retomada de investimentos e a ampliação de obras de infraestrutura como parte desse processo de mudança.

“A grande realização desses dois mandatos foi inverter o rumo de Minas Gerais. Minas estava vivendo um círculo vicioso e hoje vive um círculo virtuoso. O estado tinha um total desarranjo financeiro, não fazia os repasses aos municípios, não pagava fornecedores em dia, nem o funcionalismo", disse ao EM.

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“Hoje, as contas estão totalmente saneadas e, além disso, o que era um grande cemitério de obras abandonadas e inacabadas hoje se transformou no que talvez seja o maior canteiro de obras que já teve em Minas Gerais. Nós estamos falando da ampliação do metrô, da linha 2, do Rodoanel Metropolitano, da duplicação da rodovia de Belo Horizonte para Ouro Preto e Mariana, da duplicação de Belo Horizonte para Brumadinho, de duas pontes sobre o Rio São Francisco. Talvez o estado nunca tenha tido tantas obras grandes estruturantes simultaneamente como está tendo agora, isso sem considerar a recuperação das estradas", completou.

