AtlasIntel: Lula lidera 1º turno e empata com Flávio no 2º
Nos cenários de primeiro turno, Lula apresenta desempenho estável, variando entre 45,5% e 45,9% das intenções de voto
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A nova pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (25/3) aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança pela disputa presidencial de 2026 no primeiro turno. O levantamento, no entanto, mostra também que nas simulações de segundo turno o petista aparece em empate técnico com nomes do campo conservador, incluindo o senador Flávio Bolsonaro (PL).
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Nos cenários de primeiro turno, Lula apresenta desempenho estável, variando entre 45,5% e 45,9% das intenções de voto. Na principal simulação, Lula registra 45,9%, seguido por Flávio, com 40,1%. Na sequência aparecem Renan Santos (4,4%), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (3,7%), e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (3,1%). Aldo Rebelo soma 0,6%, enquanto brancos e nulos chegam a 1,9% e 0,3% dos entrevistados não souberam responder.
Quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é testado como principal adversário da direita, ele alcança 33,3%, distante de Lula, que mantém 45,6%. Nesse cenário, sem a presença de um nome da família Bolsonaro, Zema registra seu melhor desempenho, com 6,2%. Renan Santos aparece com 4,6% e Caiado, com 4,2%.
Já em uma simulação com Flávio Bolsonaro e Tarcísio no mesmo campo, o senador do PL prevalece com folga e reduz o espaço do governador paulista, marcando 35,8% contra 7,9%. Neste cenário, Lula marca 45,7%.
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O único cenário em que o PT perde a liderança ocorre na hipótese de substituição de Lula pelo ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT). Nesse caso, Flávio Bolsonaro aparece à frente, com 40,1%, enquanto Haddad soma 37,6%.
Confira todos os cenários (1º turno):
Cenário 1
- Lula (PT) - 45,9%
- Flávio Bolsonaro (PL) - 40,1%
- Renan Santos (Missão) - 4,4%
- Ronaldo Caiado (PSD) - 3,7%
- Romeu Zema (Novo) - 3,1%
- Aldo Rebelo (DC) - 0,6%
- Branco/nulo - 1,9%
- Não sabe - 0,3%
Cenário 2 (Com Eduardo Leite)
- Lula - 45,5%
- Flávio Bolsonaro - 42,4%
- Renan Santos - 4,6%
- Romeu Zema - 3,7%
- Eduardo Leite (PSD) - 1,2%
- Aldo Rebelo - 0,8%
- Branco/nulo (1,6%)
- Não sabe (0,3%)
Cenário 3 (com Ratinho Jr.):
- Lula - 45,7%
- Flávio Bolsonaro - 40,6%
- Renan Santos - 4,5%
- Ratinho Júnior (PSD) - 3,4%
- Romeu Zema - 3,3%
- Aldo Rebelo - 0,7%
- Branco/nulo - 1,6%
- Não sabe - 0,3%
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Cenário 4 (Tarcísio como principal rival):
- Lula - 45,6%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 33,3%
- Romeu Zema - 6,2%
- Renan Santos - 4,6%
- Ronaldo Caiado - 4,2%
- Aldo Rebelo - 0,6%
- Branco/nulo - 3,9%
- Não sabe - 1,7%
Cenário 5 (Com Flávio e Tarcísio):
- Lula - 45,7%
- Flávio Bolsonaro - 35,8%
- Tarcísio de Freitas - 7,9%
- Renan Santos - 4,3%
- Ronaldo Caiado - 2,8%
- Romeu Zema - 1,6%
- Aldo Rebelo - 0,5%
- Branco/nulo - 1,3%
- Não sabe - 0,1%
Cenário 6 (Com Haddad como candidato):
- Flávio Bolsonaro - 40,1%
- Fernando Haddad (PT) - 37,6%
- Renan Santos - 4,5%
- Ronaldo Caiado - 3,9%
- Romeu Zema - 3,0%
- Aldo Rebelo - 1,0%
- Branco/nulo - 6,0%
- Não sabe - 4,0%
Segundo turno
A pesquisa também aponta empate técnico, dentro da margem de erro, em confrontos diretos do presidente Lula com nomes da direita.
Contra Flávio Bolsonaro, o senador aparece numericamente à frente, com 47,6% ante 46,6% de Lula. Situação semelhante se repete diante de Tarcísio de Freitas (47,2% a 46,3%), da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (47,0% a 46,8%) e do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível (47,4% a 46,6%).
Lula, por outro lado, venceria com mais margem nomes como Romeu Zema (46,6% a 43,7%), Ratinho Júnior (46,1% a 38,7%), Ronaldo Caiado (46,2% a 36,7%) e Eduardo Leite (45,5% a 22,7%).
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O estudo ouviu 5.028 eleitores em todo o país, por meio digital, entre os dias 18 e 23 de março. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04227/2026.