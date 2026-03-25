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ELEIÇÕES 2026

AtlasIntel: Lula lidera 1º turno e empata com Flávio no 2º

Nos cenários de primeiro turno, Lula apresenta desempenho estável, variando entre 45,5% e 45,9% das intenções de voto

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
25/03/2026 10:06 - atualizado em 25/03/2026 10:27

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Genial/Quaest: cai a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno
O único cenário em que o PT perde a liderança ocorre na hipótese de substituição de Lula pelo ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) crédito: Platobr Politica

A nova pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (25/3) aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança pela disputa presidencial de 2026 no primeiro turno. O levantamento, no entanto, mostra também que nas simulações de segundo turno o petista aparece em empate técnico com nomes do campo conservador, incluindo o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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Nos cenários de primeiro turno, Lula apresenta desempenho estável, variando entre 45,5% e 45,9% das intenções de voto. Na principal simulação, Lula registra 45,9%, seguido por Flávio, com 40,1%. Na sequência aparecem Renan Santos (4,4%), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (3,7%), e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (3,1%). Aldo Rebelo soma 0,6%, enquanto brancos e nulos chegam a 1,9% e 0,3% dos entrevistados não souberam responder.

Quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é testado como principal adversário da direita, ele alcança 33,3%, distante de Lula, que mantém 45,6%. Nesse cenário, sem a presença de um nome da família Bolsonaro, Zema registra seu melhor desempenho, com 6,2%. Renan Santos aparece com 4,6% e Caiado, com 4,2%.

Já em uma simulação com Flávio Bolsonaro e Tarcísio no mesmo campo, o senador do PL prevalece com folga e reduz o espaço do governador paulista, marcando 35,8% contra 7,9%. Neste cenário, Lula marca 45,7%.

O único cenário em que o PT perde a liderança ocorre na hipótese de substituição de Lula pelo ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT). Nesse caso, Flávio Bolsonaro aparece à frente, com 40,1%, enquanto Haddad soma 37,6%.

Confira todos os cenários (1º turno):

Cenário 1

  • Lula (PT) - 45,9%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 40,1%
  • Renan Santos (Missão) - 4,4%
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 3,7%
  • Romeu Zema (Novo) - 3,1%
  • Aldo Rebelo (DC) - 0,6%
  • Branco/nulo - 1,9%
  • Não sabe - 0,3%

Cenário 2 (Com Eduardo Leite)

  • Lula - 45,5%
  • Flávio Bolsonaro - 42,4%
  • Renan Santos - 4,6%
  • Romeu Zema - 3,7%
  • Eduardo Leite (PSD) - 1,2%
  • Aldo Rebelo - 0,8%
  • Branco/nulo (1,6%)
  • Não sabe (0,3%)

Cenário 3 (com Ratinho Jr.):

  • Lula - 45,7%
  • Flávio Bolsonaro - 40,6%
  • Renan Santos - 4,5%
  • Ratinho Júnior (PSD) - 3,4%
  • Romeu Zema - 3,3%
  • Aldo Rebelo - 0,7%
  • Branco/nulo - 1,6%
  • Não sabe - 0,3%

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Cenário 4 (Tarcísio como principal rival):

  • Lula - 45,6%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 33,3%
  • Romeu Zema - 6,2%
  • Renan Santos - 4,6%
  • Ronaldo Caiado - 4,2%
  • Aldo Rebelo - 0,6%
  • Branco/nulo - 3,9%
  • Não sabe - 1,7%

Cenário 5 (Com Flávio e Tarcísio):

  • Lula - 45,7%
  • Flávio Bolsonaro - 35,8%
  • Tarcísio de Freitas - 7,9%
  • Renan Santos - 4,3%
  • Ronaldo Caiado - 2,8%
  • Romeu Zema - 1,6%
  • Aldo Rebelo - 0,5%
  • Branco/nulo - 1,3%
  • Não sabe - 0,1%

Cenário 6 (Com Haddad como candidato):

  • Flávio Bolsonaro - 40,1%
  • Fernando Haddad (PT) - 37,6%
  • Renan Santos - 4,5%
  • Ronaldo Caiado - 3,9%
  • Romeu Zema - 3,0%
  • Aldo Rebelo - 1,0%
  • Branco/nulo - 6,0%
  • Não sabe - 4,0%

Segundo turno

A pesquisa também aponta empate técnico, dentro da margem de erro, em confrontos diretos do presidente Lula com nomes da direita.

Contra Flávio Bolsonaro, o senador aparece numericamente à frente, com 47,6% ante 46,6% de Lula. Situação semelhante se repete diante de Tarcísio de Freitas (47,2% a 46,3%), da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (47,0% a 46,8%) e do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível (47,4% a 46,6%).

Lula, por outro lado, venceria com mais margem nomes como Romeu Zema (46,6% a 43,7%), Ratinho Júnior (46,1% a 38,7%), Ronaldo Caiado (46,2% a 36,7%) e Eduardo Leite (45,5% a 22,7%).

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O estudo ouviu 5.028 eleitores em todo o país, por meio digital, entre os dias 18 e 23 de março. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04227/2026.

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