Ratinho Jr. desiste de candidatura à Presidência
Governador do Paraná vai concluir mandato e promete voltar a atuar no setor privado em 2027
O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), desistiu de concorrer pela Presidência da República nas eleições de 2026. Em nota divulgada à imprensa nesta segunda-feira (23/3), afirmou que vai concluir o mandato no Executivo estadual.
Ratinho explicou que tomou a decisão na noite de domingo (22) após conversar com a família. Ele teria que renunciar ao governo até o dia 4 de abril, prazo para desincompatibilização, para disputar à Presidência.
Assim, ainda restam dois pré-candidatos ao Palácio do Planalto no PSD: o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.
Ratinho Jr. desiste
“Ratinho está convicto que deve manter o compromisso selado com os paranaenses nas eleições de 2018 e não pode interromper o projeto que tem garantido o ciclo de crescimento econômico do Paraná”, diz a nota.
O texto reforça o tom de oposição ao presidente Lula (PT) e diz que o governador pretende “ajudar o Brasil a virar a página do atraso”.
Após concluir o mandato, que se encerra neste ano, Ratinho Jr. pretende deixar a vida política e voltar ao setor privado para presidir a Rede Massa, grupo de comunicação paranaense criado pelo pai, o apresentador Ratinho, afiliada do SBT no Paraná.