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Bolsonaro em casa: PT e PL veem pouco impacto nas eleições

Decisão de Alexandre de Moraes era dada como certa nos últimos dias

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
24/03/2026 16:15

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Bolsonaro em casa: PT e PL veem pouco impacto nas eleições
Bolsonaro em casa: PT e PL veem pouco impacto nas eleições crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

No primeiro momento, sob as restrições impostas por Alexandre de Moraes, lideranças do PT e do PL veem pouco impacto da prisão domiciliar temporária de Jair Bolsonaro na corrida presidencial.

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Dos dois lados, a concessão era dada como certa e interpretada como gesto de “bom senso”, diante da situação de saúde do ex-presidente, que, nesta tarde de terça-feira, 24, segue internado.

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Aliados de Bolsonaro apostam que, em casa, ele poderá ampliar gradualmente a influência na campanha do filho Flávio. Entre governistas, um senador disse à coluna que “agora vamos ver se acaba a vitimização”.

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