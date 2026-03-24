Bolsonaro em casa: PT e PL veem pouco impacto nas eleições

No primeiro momento, sob as restrições impostas por Alexandre de Moraes, lideranças do PT e do PL veem pouco impacto da prisão domiciliar temporária de Jair Bolsonaro na corrida presidencial.

Dos dois lados, a concessão era dada como certa e interpretada como gesto de “bom senso”, diante da situação de saúde do ex-presidente, que, nesta tarde de terça-feira, 24, segue internado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Aliados de Bolsonaro apostam que, em casa, ele poderá ampliar gradualmente a influência na campanha do filho Flávio. Entre governistas, um senador disse à coluna que “agora vamos ver se acaba a vitimização”.