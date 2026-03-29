Flávio Bolsonaro: Brasil é solução para os EUA ter minerais de terras raras

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Durante uma conferência no Texas, nos Estados Unidos, nesse sábado (28/3), o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à presidência da República em 2026, citou que o Brasil "vai ser campo de batalha" na disputa por minerais e apontou o país como peça-chave no cenário internacional, especialmente na disputa entre os Estados Unidos e a China.

A declaração foi dada durante a participação do senador na edição de 2026 da Conservative Political Action Conference (CPAC), um dos principais eventos do movimento conservador do país norte-americano.

“O Brasil vai ser o campo de batalha onde o futuro do hemisfério será decidido, porque o Brasil é a solução dos EUA para quebrar a dependência da China por minerais críticos, especialmente elementos de terras raras”, manifestou Flávio.

O pré-candidato ainda pediu que "o mundo livre inteiro" observe as eleições do Brasil com atenção. O parlamentar ainda reforçou a necessidade de uma “pressão diplomática por eleições livres e justas baseadas em valores de origem americana”.

Reação de Gleisi Hoffmann

O discurso provocou reações da ministra de Secretaria de Relações Institucionais do Brasil, Gleisi Hoffmann. Nas redes sociais, ela afirmou que Flávio e o irmão, Eduardo, foragido da Justiça, estavam nos EUA fazendo "juras de subserviência a Donald Trump".

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"Eles nem conseguem disfarçar que seu projeto é entregar o país aos interesses estrangeiros. Imaginam que o povo brasileiro esqueceu que essa família levou o país para o Mapa da Fome, destruiu nossa economia e é responsável pela centenas de milhares de vítimas da Covid", ressaltou ela. Gleisi ainda observou que, conspiraram com os EUA para impor o tarifaço no Brasil.