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DISCURSO POLÍTICO

Flávio Bolsonaro: Brasil é solução para os EUA ter minerais de terras raras

Declaração foi dada em evento conservador no Texas, nesse sábado (28/3)

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
29/03/2026 11:25 - atualizado em 29/03/2026 11:27

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Flávio Bolsonaro nos EUA
Flávio Bolsonaro nos EUA crédito: Leandro Lozada/AFP

Durante uma conferência no Texas, nos Estados Unidos, nesse sábado (28/3), o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à presidência da República em 2026, citou que o Brasil "vai ser campo de batalha" na disputa por minerais e apontou o país como peça-chave no cenário internacional, especialmente na disputa entre os Estados Unidos e a China.

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A declaração foi dada durante a participação do senador na edição de 2026 da Conservative Political Action Conference (CPAC), um dos principais eventos do movimento conservador do país norte-americano.

“O Brasil vai ser o campo de batalha onde o futuro do hemisfério será decidido, porque o Brasil é a solução dos EUA para quebrar a dependência da China por minerais críticos, especialmente elementos de terras raras”, manifestou Flávio

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O pré-candidato ainda pediu que "o mundo livre inteiro" observe as eleições do Brasil com atenção. O parlamentar ainda reforçou a necessidade de uma “pressão diplomática por eleições livres e justas baseadas em valores de origem americana”.

Reação de Gleisi Hoffmann

O discurso provocou reações da ministra de Secretaria de Relações Institucionais do Brasil, Gleisi Hoffmann. Nas redes sociais, ela afirmou que Flávio e o irmão, Eduardo, foragido da Justiça, estavam nos EUA fazendo "juras de subserviência a Donald Trump".

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"Eles nem conseguem disfarçar que seu projeto é entregar o país aos interesses estrangeiros. Imaginam que o povo brasileiro esqueceu que essa família levou o país para o Mapa da Fome, destruiu nossa economia e é responsável pela centenas de milhares de vítimas da Covid", ressaltou ela. Gleisi ainda observou que, conspiraram com os EUA para impor o tarifaço no Brasil.

 
 
 
 

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