PT quer Marília e Kalil em 'chapa dos sonhos' para o Senado

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que ainda atua para construir uma aliança com o ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT), pré-candidato ao governo de Minas. O dirigente esteve em Contagem neste domingo (29/3), em evento que destacou o legado da agora ex-prefeita Marília Campos (PT), que deixou o cargo para disputar uma vaga no Senado.

“Respeito muito a história dele (Kalil), o que ele fez em Belo Horizonte; já conversei com ele e sigo em diálogo. E a chapa dos sonhos seria com essas pessoas: Marília, Pacheco e Kalil”, disse.

Em relação a Pacheco, o presidente da legenda afirmou que não há prazos definidos e sinalizou uma aproximação com o PSB, partido que pode ser o destino do senador para disputar as eleições. “O PSB é um aliado histórico e estratégico. O PSD (atual legenda de Pacheco) e o MDB são partidos com questões regionais e que se organizam nos estados de acordo com compromissos em cada região”, afirmou, indicando que uma eventual candidatura de Pacheco pelo MDB, com apoio petista, é hoje menos provável.

Edinho também fez um discurso duro contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que a estratégia do PT, mesmo sendo governo, é se posicionar como um partido “anti-sistema”.

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“Esse modelo político não é o nosso. Nós queremos uma reforma no Judiciário, mas que respeite a democracia e aproxime o Judiciário do povo. Esse modelo de trabalho não é o nosso, nós queremos a escala 6x1. Esse modelo de renda não é o nosso, foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que trouxe esse debate de distribuição de renda”, declarou.