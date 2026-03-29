Marília aposta em pré-candidatura ao Senado e reúne aliados na Grande BH

A ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, reuniu, neste domingo (29), aliados em busca de apoio à sua pré-candidatura ao Senado. O evento reuniu lideranças políticas e apoiadores em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O encontro contou com a presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, além de nomes de diferentes partidos, sinalizando a tentativa de construção de uma frente política para a disputa de 2026.

Estiveram presentes o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), a deputada estadual Lohanna França (PV), a deputada Bella Gonçalves (Psol), o deputado estadual Betão (PT) e a ministra Macaé Evaristo.

O ato marcou o início da mobilização política da pré-candidata, que pretende percorrer Minas Gerais nos próximos meses. Segundo Marília, novos encontros já estão previstos, incluindo uma agenda em Belo Horizonte no dia 13.

“A gente inicia um grande processo de mobilização aqui em Contagem, com os meus apoiadores, e já temos outros encontros marcados. A partir daí, é pé na estrada para desbravar Minas Gerais”, afirmou.

Na avaliação de aliados, a pré-candidatura é estratégica para o campo da esquerda em Minas Gerais, especialmente diante da disputa por duas vagas ao Senado e da necessidade de fortalecimento de palanques estaduais.

Durante o evento, Marília também sinalizou alinhamento com o senador Rodrigo Pacheco (PSD), apontado como principal nome do grupo para o governo do estado.

“Estou muito otimista de que Rodrigo Pacheco será o nosso candidato a governador”, declarou.

Ela afirmou ainda que, neste momento, a prioridade é consolidar essa articulação antes da definição completa da chapa.

“Hoje estou concentrada na minha dobrada com o meu candidato a governador, que é o senador Rodrigo Pacheco. Depois disso, a gente vê o restante da chapa”, disse.



Discurso

Após o ato, Marília concedeu entrevista coletiva à imprensa. Durante a conversa, a pré-candidata defendeu uma campanha centrada em propostas e criticou o tom adotado por adversários, que, segundo ela, priorizam ataques institucionais.

“A minha pré-campanha procura colocar a questão do Senado mais próxima da população. Eu quero ser a senadora do povo. Não é só xingar, é discutir qual é a proposta para Minas Gerais”, afirmou.

A ex-prefeita também destacou que pretende dialogar com diferentes segmentos do eleitorado, incluindo setores mais conservadores.

“Eu tenho uma relação muito ampla. Contagem me elegeu com 63% dos votos, com muitos eleitores conservadores. Vou dialogar com o movimento social, com a esquerda, mas também com empresários, igrejas e religiões”, disse.

Ao comentar a disputa ao Senado, Marília citou o ex-governador Aécio Neves, que também é cotado para a corrida.

“É um nome que já teve muita presença e compromisso com Minas Gerais quando foi governador”, afirmou.

A ex-prefeita ainda destacou que a representatividade feminina será uma das principais bandeiras da campanha. Minas Gerais não elege uma senadora há quase três décadas.

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“Nós somos a maioria da população e temos muitas causas importantes, como a defesa da igualdade entre homens e mulheres e o combate às violências. Essas pautas precisam estar no Senado”, disse.