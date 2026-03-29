BH: veja como ficou a biblioteca a céu aberto após incêndio

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Dez horas após o incêndio que consumiu parte da Casa dos Saberes, a biblioteca a céu aberto de BH, ninguém foi conduzido à delegacia. A informação foi repassada ao Estado de Minas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na manhã deste domingo (29/3). A reportagem esteve ao local e registrou os destroços. As causas do fogo ainda não foram esclarecidas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 22h20 de ontem (28). O local fica localizado em uma praça, na esquina da Avenida Barão Homem de Melo com a Rua Maria Macedo, no Bairro Nova Suíssa, na Região Oeste de Belo Horizonte.

O solicitante informou aos bombeiros que dois indivíduos teriam ateado fogo na fachada da edificação, e fugido em seguida, no sentido Avenida Silva Lobo. Segundo a corporação, as chamas teriam atingido a rede elétrica e uma árvore.

A Cemig foi ao local e constatou que não houve danos à rede elétrica. O incêndio foi debelado às 2h, com uso de 4 mil litros de água.

Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Militar informou que compareceu ao local. No entanto, não havia testemunhas no local. A biblioteca é pública e a céu aberto, onde as pessoas deixam livros, que ficam disponíveis de forma gratuita.

A PM ainda informou que, pessoas em situação de rua costumam dormir no local, mas não havia ninguém presente no momento do fogo. Além disso, consta no boletim de ocorrência que ninguém foi ao local repassar informações. A polícia não confirmou a "fuga" dos suspeitos e disse que ninguém foi conduzido. A reportagem procurou a PC, e aguarda retorno.

Neste manhã, a equipe do Estado de Minas foi ao local e registrou os estragos. Na imagens é possível ver ainda fumaça saindo e materiais no chão. O único ponto de cor aparece em uma das estantes recheadas de livros.

O espaço contava com estantes pintadas e livros variados, a maioria provenientes de doações. Edésio Ferreira/EM/D.A Press O espaço contava com estantes pintadas e livros variados, a maioria provenientes de doações. Edésio Ferreira/EM/D.A Press A Casa do Saber, biblioteca gratuita, surgiu também a partir de um incêndio. Edésio Ferreira/EM/D.A Press A Casa do Saber, biblioteca gratuita, surgiu também a partir de um incêndio. Edésio Ferreira/EM/D.A Press Voltar Próximo

Espaço de doação

A Casa dos Saberes surgiu também a partir de um incêndio. Antes, uma pessoa em situação de rua construiu uma casa na árvore que tem no local. Para expulsar o morador de lá, atearam fogo.

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O espaço contava com estantes pintadas e livros variados, a maioria provenientes de doações. "Antiga Casa da Árvore transcendida das cinzas em Casa do Saber: biblioteca a céu aberto. Ocupação. Espaço preto LGBTQIAPN+ de resistência e retomada", informa o perfil da Casa do Saber no Instagram.