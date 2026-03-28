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Grande BH: homem joga pedras e quebra janelas de ônibus após acidente

Coletivo esbarrou no carro do homem, que também agrediu o condutor do ônibus, segundo a Polícia Militar. Passageiros estavam dentro do veículo

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
28/03/2026 19:21

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Um homem, de 33 anos, jogou pedras em um ônibus após o coletivo, que transportava passageiros no momento, esbarrar na lateral do carro dele
Um homem de 33 anos jogou pedras em um ônibus após o coletivo, que transportava passageiros no momento, esbarrar na lateral do carro dele crédito: Reprodução redes sociais

Um homem de 33 anos jogou pedras em um ônibus após o coletivo, que transportava passageiros no momento, esbarrar na lateral do carro dele, um Fiat Uno. Janelas e o para-brisa do veículo de transporte coletivo foram quebrados. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o caso ocorreu na Rua Frei Serafim, no Bairro Dom Bosco, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã dessa sexta-feira (27/3). 

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Conforme registro policial, o condutor do ônibus, de 32 anos, relatou que conduzia o veículo de transporte coletivo pela Rua Santana do Capivari quando, ao entrar na Rua Frei Serafim, se deparou com o carro modelo Fiat Uno saindo de uma garagem. Em seguida, ao sair com o carro, o motorista parou o veículo de passeio na contramão e distante do passeio, segundo o boletim de ocorrência.  

O condutor do ônibus relatou à polícia que, para passar pela via, precisou direcionar o veículo para a esquerda, e, ao passar pelo carro, esbarrou nele. O motorista do transporte coletivo relatou à PMMG que os danos foram “leves” e que afirmou ao dono do Fiat Uno que assumiria a responsabilidade pelo acidente. 

Irritado com a situação, o motorista do carro jogou pedras que encontrou na via contra o ônibus. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra as janelas do veículo de transporte sendo quebradas. O para-brisa do ônibus também ficou com rachaduras por causa das pedras. 

Segundo o boletim de ocorrência, o dono do carro afirmou que já tinha passado por uma situação semelhante ao do acidente. No vídeo, é possível ouvir ele falando: “A empresa não vai pagar” enquanto jogava as pedras. 

À Polícia Militar, o motorista do ônibus afirmou que também foi agredido com chutes. 

O dono do carro fugiu do local antes da chegada da PMMG. Os militares foram até a casa de onde o Fiat Uno saiu da garagem e conversou com uma mulher que se identificou como esposa do suspeito de jogar as pedras no ônibus. Ela disse que não presenciou a cena e, questionada se sabia o motivo do ocorrido, afirmou que o casal estava passando por problemas. 

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O Estado de Minas entrou em contato com a empresa responsável pelo ônibus para pedir um posicionamento e aguarda retorno. 

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