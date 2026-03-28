MG: grávida morre e outras quatro pessoas ficam feridas em acidente

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma mulher grávida de seis meses morreu em um engavetamento envolvendo quatro veículos de carga, na madrugada deste sábado (28/3). O acidente ocorreu na altura do Km 456, da BR-365, entre Patrocínio e Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma carreta seguia no sentido Patrocínio, seguida por um guincho rebocando um caminhão trator, que acabou batendo na traseira da carreta.

Na sequência, um caminhão graneleiro, que seguia no mesmo sentido, não conseguiu frear a tempo e se chocou violentamente contra a traseira do veículo rebocado, provocando o engavetamento.

Segundo a PRF, no carro guinchado estavam o condutor, a esposa gestante e as duas filhas do casal. Com o impacto, a grávida foi projetada para fora e foi parar debaixo das ferragens dos veículos envolvidos. Segundo os bombeiros, a mulher era natural de Rondonópolis, no Mato Grosso.

A corporação informou ainda que, por um tempo, a mulher permaneceu viva, mas veio a óbito em seguida, ainda no local, juntamente com o bebê. As crianças e o pai foram encaminhados pelo Samu ao hospital de Patrocínio, junto do motorista do caminhão graneleiro, à princípio com lesões leves.

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Conforme a PRF, meia pista está com o fluxo liberado.