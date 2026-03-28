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PREVISÃO DO TEMPO

Veja como será o tempo neste sábado (28/3) em BH

De acordo com a Defesa Civil, os termômetros na capital mineira podem chegar próximo à casa dos 30ºC

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
28/03/2026 07:38

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Céu claro e pouca chance de chuva formam a previsão do tempo em BH
Céu claro e pouca chance de chuva formam a previsão do tempo em BH neste sábado (28/3) de outono crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

O sábado (28/3) será ensolarado e com baixa expectativa de chuvas em Belo Horizonte. É o que aponta a previsão do tempo da Defesa Civil. A temperatura mínima registrada no dia, até o momento, foi de 16,1ºC, na Região Oeste.

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O órgão municipal indica céu claro a parcialmente nublado, com baixa possibilidade de precipitações passageiras no período da tarde.

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O último alerta de chuva emitido pela Defesa Civil terminou na manhã da quinta-feira (26/3), o que indica trégua das chuvas e tempo firme típico do outono.

A previsão é de que os termômetros cheguem à casa dos 30ºC, com umidade relativa do ar em torno de 40%, especialmente nas horas em que o sol se mostra mais aparente. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a porcentagem ideal de umidade para a saúde humana é entre 40% e 70%, sendo que abaixo dos 60% já pode causar desconforto.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 17,6 °C, às 5h55

Centro Sul: 16,9 °C, às 2h10

Oeste: 16,1 °C, com sensação térmica de 8,1 °C, às 6h

Pampulha: 18,1 °C, com sensação térmica de 20,1 °C, às 4h

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Venda Nova: 18,2 °C, às 6h05

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