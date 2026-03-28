Veja como será o tempo neste sábado (28/3) em BH
De acordo com a Defesa Civil, os termômetros na capital mineira podem chegar próximo à casa dos 30ºC
compartilheSIGA
O sábado (28/3) será ensolarado e com baixa expectativa de chuvas em Belo Horizonte. É o que aponta a previsão do tempo da Defesa Civil. A temperatura mínima registrada no dia, até o momento, foi de 16,1ºC, na Região Oeste.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O órgão municipal indica céu claro a parcialmente nublado, com baixa possibilidade de precipitações passageiras no período da tarde.
Leia Mais
O último alerta de chuva emitido pela Defesa Civil terminou na manhã da quinta-feira (26/3), o que indica trégua das chuvas e tempo firme típico do outono.
A previsão é de que os termômetros cheguem à casa dos 30ºC, com umidade relativa do ar em torno de 40%, especialmente nas horas em que o sol se mostra mais aparente. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a porcentagem ideal de umidade para a saúde humana é entre 40% e 70%, sendo que abaixo dos 60% já pode causar desconforto.
Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:
Barreiro: 17,6 °C, às 5h55
Centro Sul: 16,9 °C, às 2h10
Oeste: 16,1 °C, com sensação térmica de 8,1 °C, às 6h
Pampulha: 18,1 °C, com sensação térmica de 20,1 °C, às 4h
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Venda Nova: 18,2 °C, às 6h05