Previsão do tempo em BH: veja se a chuva vai aparecer nesta quarta (25/3)
Capital mineira tem tempo instável e a temperatura a máxima estimada é de 28°C
compartilheSIGA
Em Belo Horizonte (MG), esta quarta-feira (25/3) tem céu parcialmente nublado a nublado e previsão de pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. As precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 17,1°C, e a máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50% no período da tarde.
Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 18,6°C, às 6h10.
- Centro Sul: 18,2°C, às 4h20.
- Oeste: 17,1°C, com sensação térmica de 10,6°C, às 4h.
- Pampulha: 19,3°C, com sensação térmica de 21,3°C, às 2h.
- Venda Nova: 18,8°C, às 4h20.
Como fica o tempo no estado?
Em outras regiões de Minas Gerais, as áreas de instabilidade devem se concentrar principalmente na faixa oeste e na área central do estado. A circulação dos ventos em médios e altos níveis da atmosfera favorece a formação de pancadas de chuva na região oeste, enquanto o aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade em médios níveis também contribuem para chuvas isoladas na área central.
O cenário indica que, apesar de algumas regiões permanecerem estáveis, a população deve ficar atenta a possíveis temporais localizados ao longo do dia.
Outono começa com transição no clima
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de postes ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calhas no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.