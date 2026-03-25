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Previsão do tempo em BH: veja se a chuva vai aparecer nesta quarta (25/3)

Capital mineira tem tempo instável e a temperatura a máxima estimada é de 28°C

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Quéren Hapuque
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Repórter
25/03/2026 08:01 - atualizado em 25/03/2026 08:13

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Chuva forte atinge todas as regionais da capital mineira nesta terça-feira (24/2)
A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50% no período da tarde crédito: Larissa Leone/EM/D.A. Press

Em Belo Horizonte (MG), esta quarta-feira (25/3) tem céu parcialmente nublado a nublado e previsão de pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. As precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

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De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 17,1°C, e a máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50% no período da tarde.

 

Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 18,6°C, às 6h10.
  • Centro Sul: 18,2°C, às 4h20.
  • Oeste: 17,1°C, com sensação térmica de 10,6°C, às 4h.
  • Pampulha: 19,3°C, com sensação térmica de 21,3°C, às 2h.
  • Venda Nova: 18,8°C, às 4h20.

 

 

Como fica o tempo no estado? 

Em outras regiões de Minas Gerais, as áreas de instabilidade devem se concentrar principalmente na faixa oeste e na área central do estado. A circulação dos ventos em médios e altos níveis da atmosfera favorece a formação de pancadas de chuva na região oeste, enquanto o aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade em médios níveis também contribuem para chuvas isoladas na área central.

O cenário indica que, apesar de algumas regiões permanecerem estáveis, a população deve ficar atenta a possíveis temporais localizados ao longo do dia. 

 

Outono começa com transição no clima

outono começou na última sexta-feira (20/3) e inaugura um período de transição no clima de Minas Gerais. Apesar da mudança de estação, a chuva ainda marca presença até o fim de março, mas perde força gradativamente ao longo de abril, abrindo espaço para dias mais estáveis.

A nova estação traz mudanças perceptíveis no dia a dia: manhãs mais frescas, tardes menos abafadas e nevoeiros mais frequentes ao amanhecer, especialmente em áreas de vale e regiões serranas.

A partir de maio, o cenário muda ainda mais com a chegada das primeiras massas de ar frio ao Sudeste. Esse avanço pode provocar quedas bruscas de temperatura de um dia para o outro e sequências de dias com clima mais ameno. Em áreas mais elevadas do Sul de Minas, o fenômeno também pode favorecer as primeiras formações de geada do ano, típicas desse período.

 
 
 

 

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193). 

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes.
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de postes ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos. 

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calhas no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas.  

 

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito. 

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh. 

 

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