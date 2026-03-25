Previsão do tempo em BH: veja se a chuva vai aparecer nesta quarta (25/3)

Em Belo Horizonte (MG), esta quarta-feira (25/3) tem céu parcialmente nublado a nublado e previsão de pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. As precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 17,1°C, e a máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50% no período da tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 18,6°C, às 6h10.

Centro Sul: 18,2°C, às 4h20.

Oeste: 17,1°C, com sensação térmica de 10,6°C, às 4h.

Pampulha: 19,3°C, com sensação térmica de 21,3°C, às 2h.

Venda Nova: 18,8°C, às 4h20.

Como fica o tempo no estado?

Em outras regiões de Minas Gerais, as áreas de instabilidade devem se concentrar principalmente na faixa oeste e na área central do estado. A circulação dos ventos em médios e altos níveis da atmosfera favorece a formação de pancadas de chuva na região oeste, enquanto o aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade em médios níveis também contribuem para chuvas isoladas na área central.

O cenário indica que, apesar de algumas regiões permanecerem estáveis, a população deve ficar atenta a possíveis temporais localizados ao longo do dia.

Outono começa com transição no clima

O outono começou na última sexta-feira (20/3) e inaugura um período de transição no clima de Minas Gerais. Apesar da mudança de estação, a chuva ainda marca presença até o fim de março, mas perde força gradativamente ao longo de abril, abrindo espaço para dias mais estáveis. A nova estação traz mudanças perceptíveis no dia a dia: manhãs mais frescas, tardes menos abafadas e nevoeiros mais frequentes ao amanhecer, especialmente em áreas de vale e regiões serranas. A partir de maio, o cenário muda ainda mais com a chegada das primeiras massas de ar frio ao Sudeste. Esse avanço pode provocar quedas bruscas de temperatura de um dia para o outro e sequências de dias com clima mais ameno. Em áreas mais elevadas do Sul de Minas, o fenômeno também pode favorecer as primeiras formações de geada do ano, típicas desse período.

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trincas nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de postes ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calhas no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

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A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.