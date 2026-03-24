BH está em alerta para pancadas de chuva; saiba como se proteger

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva entre 30 e 50mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, com previsão válida até as 8h desta quarta-feira (25/3). Diante do cenário, a Defesa Civil reforça orientações para reduzir riscos durante os temporais.

Segundo o comunicado, há possibilidade de alagamentos, enxurradas e ocorrências associadas a ventos fortes e descargas elétricas, especialmente em áreas de encosta e regiões próximas a córregos e ribeirões.

Recomendações durante a chuva

A população deve redobrar a atenção e evitar áreas com histórico de inundação. Também é recomendado não trafegar por ruas sujeitas a alagamentos nem permanecer próximo a cursos d’água durante períodos de chuva intensa.

É importante não atravessar vias alagadas e impedir que crianças brinquem em enxurradas ou perto de córregos. Motoristas devem evitar estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de queda.

Moradores de áreas de encosta devem ficar atentos a sinais de deslizamento, como rachaduras em paredes, surgimento de fendas no terreno ou minas d’água. Caso identifiquem essas situações, a orientação é acionar imediatamente a Defesa Civil.

A recomendação é não se aproximar de cabos elétricos rompidos. Em casos de risco, o cidadão deve entrar em contato com a Cemig (116) ou com a Defesa Civil (199). Durante tempestades com raios, é fundamental evitar áreas abertas e não utilizar equipamentos elétricos.

Como receber alertas

Os moradores podem acompanhar os avisos da Defesa Civil por diferentes canais. Um deles é o canal público no WhatsApp, que divulga informações sobre chuvas fortes, granizo, vendavais e risco de deslizamentos.

Também é possível receber alertas por SMS: basta enviar o CEP da residência para o número 40199. O serviço é gratuito e envia uma confirmação após o cadastro.

As atualizações ainda são publicadas nas redes sociais oficiais da Defesa Civil, incluindo Instagram, Facebook, X e Telegram.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro