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CONSEQUÊNCIAS DA CHUVA

Chuva causa alagamentos, quedas de árvores e resgates em Montes Claros

Bombeiros atendem ocorrências com pessoas ilhadas e risco de desabamento na cidade do Norte de Minas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/03/2026 08:08

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Os bombeiros orientam a população a evitar áreas alagadas, manter distância de fios elétricos e redobrar a atenção durante períodos de chuva intensa
Os bombeiros orientam a população a evitar áreas alagadas, manter distância de fios elétricos e redobrar a atenção durante períodos de chuva intensa crédito: Corpo de Bombeiros/Rreprodução

A forte chuva que atingiu Montes Claros (MG), no Norte do estado, na noite dessa segunda-feira (23/3), provocou diversos estragos, incluindo ruas alagadas e quedas de árvores, além de salvamento de pessoas ilhadas.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 19h30 para atender várias ocorrências relacionadas ao temporal, como corte de árvores, resgates, vistorias estruturais e prevenção de acidentes com rede elétrica. A Defesa Civil e a Cemig também atuaram nas ações.

Na MGC-135, entre a fábrica de cimento e a região de Nova Esperança, cinco árvores caíram sobre a pista, exigindo trabalho de remoção para liberação da via. Já em bairros como Santa Rita e Santa Rafaela, moradores ficaram ilhados dentro de veículos devido ao alagamento repentino das ruas.

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Na zona rural, no povoado Cabeceiras, houve registro de queda de árvore sobre a rede elétrica, destelhamento de casas e desabamento de um muro. Pelo menos seis residências apresentaram danos, sendo uma com maior risco estrutural.

Também foram identificados riscos de eletrocussão após a queda de cabos de alta tensão, além de postes com risco de queda. Em outro ponto da cidade, uma casa foi interditada pela Defesa Civil devido ao risco de desabamento.

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Os bombeiros orientam a população a evitar áreas alagadas, manter distância de fios elétricos e redobrar a atenção durante períodos de chuva intensa. Em caso de emergência, o telefone 193 deve ser acionado.

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