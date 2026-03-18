BH está sob alerta para chuvas intensas e alagamentos nesta quarta (18/3)

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Belo Horizonte está sob alerta de chuvas intensas nesta quarta-feira (18/3). O aviso emitido pela Defesa Civil chegou aos celulares dos belo-horizontinos por volta das 11h.

A mensagem chegou no celulares dos moradores de BH por volta das 11h Reprodução/ Defesa Civil

Segundo o órgão municipal, há previsão de chuvas intensas, com risco de alagamentos e enxurradas nas próximas horas.

O dia na capital mineira amanheceu nublado, com poucas aparições do sol e precipitações ao longo da manhã.

Em outro aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Belo Horizonte e outros 380 municípios de Minas estão sob alerta amarelo com possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia e ventos intensos de até 60 km/h.

O Inmet reforça que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

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O que fazer e não fazer?

Evite áreas de inundação.

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice