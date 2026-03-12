Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Vídeo: chuva alaga Unidade Básica de Saúde em Sabará

Medicamentos e equipamentos foram perdidos; UBS teve que ser fechada e deve reabrir na próxima segunda-feira (16/3)

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
12/03/2026 13:01

compartilhe

SIGA
x
Alagamento fecha UBS em Sabará
Alagamento fecha UBS em Sabará crédito: Defesa Civil de Sabará

As fortes chuvas que atingiram a cidade de Sabará (MG) na Região Metropolitana de Belo Horizonte nessa quarta-feira (11/3) alagaram a Unidade Básica de Saúde (UBS) Vilas Reunidas, no bairro Itacolomi. Os atendimentos na unidade foram suspensos e devem retornar na segunda-feira (16/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

De acordo com a Defesa Civil do município, medicamentos e alguns equipamentos foram perdidos devido ao alagamento. Enquanto a UBS está fechada, a Prefeitura de Sabará orienta os pacientes que necessitem de atendimento devem procurar a UPA Padre Lázaro, no Bairro Nações Unidas ou a Unidade de Saúde Mangueiras na Rua Rio Grande do Sul, onde também poderão ser retirados medicamentos.

Já a vacinação será realizada pelo Vacimóvel na Praça Primeiro de Maio, no Bairro General Carneiro.

Segundo a Defesa Civil de Sabará, a cidade registrou aproximadamente 80 mm de chuva em 24 horas. Além do posto de saúde, foram registrados alagamentos, enxurradas, enchentes e quedas de árvores em outros pontos da cidade.

Os bairros mais afetados pelas chuvas foram General Carneiro, Itacolomi, Nações Unidas, Roça Grande e Paciência. 

Leia Mais

Foram registrados deslizamentos em alguns pontos, que já foram vistoriados pela Defesa Civil. Vinte e cinco pessoas ficaram desalojadas e uma pessoa desabrigada.

O bairro General Carneiro chegou a ficar sem energia elétrica, que já foi restabelecida pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), durante a madrugada desta quinta-feira (12/3).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

Tópicos relacionados:

alagamento chuva minas-gerais rmbh sabara ubs

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay