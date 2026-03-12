Vídeo: chuva alaga Unidade Básica de Saúde em Sabará
Medicamentos e equipamentos foram perdidos; UBS teve que ser fechada e deve reabrir na próxima segunda-feira (16/3)
compartilheSIGA
As fortes chuvas que atingiram a cidade de Sabará (MG) na Região Metropolitana de Belo Horizonte nessa quarta-feira (11/3) alagaram a Unidade Básica de Saúde (UBS) Vilas Reunidas, no bairro Itacolomi. Os atendimentos na unidade foram suspensos e devem retornar na segunda-feira (16/3).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Defesa Civil do município, medicamentos e alguns equipamentos foram perdidos devido ao alagamento. Enquanto a UBS está fechada, a Prefeitura de Sabará orienta os pacientes que necessitem de atendimento devem procurar a UPA Padre Lázaro, no Bairro Nações Unidas ou a Unidade de Saúde Mangueiras na Rua Rio Grande do Sul, onde também poderão ser retirados medicamentos.
Já a vacinação será realizada pelo Vacimóvel na Praça Primeiro de Maio, no Bairro General Carneiro.
Segundo a Defesa Civil de Sabará, a cidade registrou aproximadamente 80 mm de chuva em 24 horas. Além do posto de saúde, foram registrados alagamentos, enxurradas, enchentes e quedas de árvores em outros pontos da cidade.
Os bairros mais afetados pelas chuvas foram General Carneiro, Itacolomi, Nações Unidas, Roça Grande e Paciência.
Leia Mais
Foram registrados deslizamentos em alguns pontos, que já foram vistoriados pela Defesa Civil. Vinte e cinco pessoas ficaram desalojadas e uma pessoa desabrigada.
O bairro General Carneiro chegou a ficar sem energia elétrica, que já foi restabelecida pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), durante a madrugada desta quinta-feira (12/3).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos