GALERIA DE DRENAGEM

Jovem é arrastado por enxurrada e desaparece em buraco na Grande BH

Homem de 24 anos foi levado pela água depois de o solo ceder e criar uma cratera de 500 metros de extensão no subsolo. Bombeiros realizam buscas no Arrudas

FS
Fernanda Santiago*
Repórter
09/03/2026 18:49

Jovem é arrastado pela correnteza para um buraco de 500 metros de comprimento
Incidente ocorreu no Bairro Nações Unidas, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (9/3) crédito: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Reprodução

Um homem de 24 anos desapareceu na tarde desta segunda-feira (9/3) após ser arrastado pela água para dentro de uma galeria de drenagem de água improvisada por moradores do Bairro Nações Unidas, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O incidente ocorreu por volta das 14h, na Rua Varginha.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas tentavam fazer buracos em um muro para escoar a água da chuva que se acumulava em uma residência da região. Durante a tentativa de drenagem, parte do solo cedeu e a força da água arrastou o jovem para dentro da cratera.

Guarnições dos bombeiros foram enviadas ao local e iniciaram buscas dentro do buraco, que possui cerca de 1,2 metro de altura, 3 metros de largura e aproximadamente 500 metros de extensão.

O homem ainda não foi localizado e, diante da possibilidade de ele ter sido levado pela correnteza, os militares informaram que as operações serão ampliadas e devem continuar no Rio Arrudas.

As circunstâncias do incidente ainda serão apuradas e militares do Corpo de Bombeiros permanecem na região realizando os trabalhos de busca.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

