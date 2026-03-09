Jovem é arrastado por enxurrada e desaparece em buraco na Grande BH

Um homem de 24 anos desapareceu na tarde desta segunda-feira (9/3) após ser arrastado pela água para dentro de uma galeria de drenagem de água improvisada por moradores do Bairro Nações Unidas, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O incidente ocorreu por volta das 14h, na Rua Varginha.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas tentavam fazer buracos em um muro para escoar a água da chuva que se acumulava em uma residência da região. Durante a tentativa de drenagem, parte do solo cedeu e a força da água arrastou o jovem para dentro da cratera.

Guarnições dos bombeiros foram enviadas ao local e iniciaram buscas dentro do buraco, que possui cerca de 1,2 metro de altura, 3 metros de largura e aproximadamente 500 metros de extensão.

O homem ainda não foi localizado e, diante da possibilidade de ele ter sido levado pela correnteza, os militares informaram que as operações serão ampliadas e devem continuar no Rio Arrudas.

As circunstâncias do incidente ainda serão apuradas e militares do Corpo de Bombeiros permanecem na região realizando os trabalhos de busca.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro