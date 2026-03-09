Como o celular pode salvar sua vida durante uma enchente em BH

Com a chegada do período chuvoso, Belo Horizonte fica em alerta para o risco de enchentes e alagamentos. Nesses cenários, o celular, que já faz parte do dia a dia, se transforma em uma ferramenta essencial que pode, literalmente, salvar vidas. Saber usar os recursos certos na hora certa faz toda a diferença.

O primeiro passo para se proteger é a informação antecipada. A Defesa Civil de BH oferece um serviço gratuito de alertas por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem com o seu CEP para o número 40199. Além do SMS, é possível receber avisos pelo WhatsApp e acompanhar atualizações em tempo real pelas redes sociais oficiais do órgão. Com isso, você recebe alertas sobre a possibilidade de chuvas fortes, granizo e outros riscos meteorológicos diretamente na sua região.

Leia Mais

Como evitar áreas de risco

Durante um temporal, deslocar-se pela cidade se torna uma tarefa arriscada. Aplicativos de navegação como Waze e Google Maps são aliados poderosos para evitar pontos de alagamento e vias interditadas. Eles utilizam dados em tempo real, fornecidos pelos próprios usuários e por autoridades, para indicar as rotas mais seguras e alertar sobre perigos no caminho.

Manter o celular com a função de localização ativada também é fundamental. Em uma emergência, essa ferramenta permite que equipes de resgate encontrem sua posição exata com mais rapidez e precisão, otimizando o tempo de socorro.

Comunicação em caso de emergência

Se você estiver em uma situação de perigo, a comunicação é vital. Além de ligar para os números de emergência, como 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil), aplicativos de mensagem como o WhatsApp podem ser extremamente úteis. Com eles, é possível enviar sua localização em tempo real para familiares ou grupos de confiança, além de fotos e vídeos que ajudem a descrever a situação.

Para garantir que o aparelho funcione quando você mais precisar, é importante ter um plano de contingência. Mantenha sempre um carregador portátil (power bank) com carga e, se possível, baixe os mapas da sua cidade para acesso offline no Google Maps. Ter cópias digitais de documentos importantes salvas no aparelho ou na nuvem também pode facilitar processos em caso de perdas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.