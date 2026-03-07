Vídeo: caminhão de lixo cai em buraco na Av. Cristiano Machado
Veículo ficou com as rodas dianteiras suspensas no ar ao tentar sair
Um caminhão de coleta de lixo caiu e ficou preso em um buraco na Avenida Cristiano Machado, na manhã desta sexta-feira (7/3). O incidente foi flagrado pelo Estado de Minas no Bairro Primeiro de Maio, na Região Norte de Belo Horizonte (MG).
O buraco na via está localizado perto da Praça das Águas, nas proximidades da Estação São Gabriel, na pista sentido Venda Nova. Conforme apurado pela reportagem, o incidente ocorreu no trecho onde uma pista da avenida está interditada.
O vídeo registrado pela equipe de jornalismo mostra dois caminhões de lixo, um atrás do outro. Um deles ficou tombado, com uma das rodas traseiras presa no buraco. Em determinado momento, o motorista do veículo tenta mover o caminhão para sair do buraco e as duas rodas da frente ficam suspensas no ar.
A reportagem procurou a BHTrans para saber as condições da via, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.