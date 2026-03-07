Assine
BURACO NA VIA

Vídeo: caminhão de lixo cai em buraco na Av. Cristiano Machado

Veículo ficou com as rodas dianteiras suspensas no ar ao tentar sair

Ana Luiza Soares
Edésio Ferreira
Ana Luiza Soares
Repórter
Repórter de Gerais
Edésio Ferreira
Repórter
Repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.
07/03/2026 11:58

Veículo ficou com a roda traseira presa no buraco
Veículo ficou com a roda traseira presa no buraco crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Um caminhão de coleta de lixo caiu e ficou preso em um buraco na Avenida Cristiano Machado, na manhã desta sexta-feira (7/3). O incidente foi flagrado pelo Estado de Minas no Bairro Primeiro de Maio, na Região Norte de Belo Horizonte (MG).

O buraco na via está localizado perto da Praça das Águas, nas proximidades da Estação São Gabriel, na pista sentido Venda Nova. Conforme apurado pela reportagem, o incidente ocorreu no trecho onde uma pista da avenida está interditada.

O vídeo registrado pela equipe de jornalismo mostra dois caminhões de lixo, um atrás do outro. Um deles ficou tombado, com uma das rodas traseiras presa no buraco. Em determinado momento, o motorista do veículo tenta mover o caminhão para sair do buraco e as duas rodas da frente ficam suspensas no ar.

A reportagem procurou a BHTrans para saber as condições da via, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

