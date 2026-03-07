Vídeo: caminhão de lixo cai em buraco na Av. Cristiano Machado

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

Um caminhão de coleta de lixo caiu e ficou preso em um buraco na Avenida Cristiano Machado, na manhã desta sexta-feira (7/3). O incidente foi flagrado pelo Estado de Minas no Bairro Primeiro de Maio, na Região Norte de Belo Horizonte (MG).

O buraco na via está localizado perto da Praça das Águas, nas proximidades da Estação São Gabriel, na pista sentido Venda Nova. Conforme apurado pela reportagem, o incidente ocorreu no trecho onde uma pista da avenida está interditada.

O vídeo registrado pela equipe de jornalismo mostra dois caminhões de lixo, um atrás do outro. Um deles ficou tombado, com uma das rodas traseiras presa no buraco. Em determinado momento, o motorista do veículo tenta mover o caminhão para sair do buraco e as duas rodas da frente ficam suspensas no ar.

A reportagem procurou a BHTrans para saber as condições da via, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.