Bombeiros registram mais de 40 ocorrências de pessoas ilhadas em 24 horas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Após o temporal que caiu em Belo Horizonte (MG), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) registrou uma série de ocorrências relacionadas aos impactos da chuva intensas na capital. De acordo com o balanço divulgado pela corporação, os principais destaques foram chamados para resgate de pessoas ilhadas e quedas de árvores.

De acordo com a corporação, de 6h dessa sexta-feira (6/3) até 6h de hoje, os militares registraram 42 ocorrências envolvendo pessoas ilhadas em inundações, enxurradas e alagamentos, além de três chamados em Contagem (MG) e seis em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana, de mesma natureza.

Segundo o Sargento Miranda, o número se refere às ocorrências e não ao número de pessoas que estavam em situação de risco. Os chamados podem envolver grupos ou indivíduos. "Há casos em que recebemos ligação de uma família que está em uma residência, ou apenas um idoso", explicou ele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, houve 28 casos de quedas de árvores em via pública, três sobre veículos e duas que caíram em residências. Os bombeiros ainda atenderam três chamados em BH relacionados a desabamentos estruturais e deslizamentos de terra.