Vai chover em BH neste sábado (7/3)? Confira a previsão do tempo
Segundo a Defesa Civil municipal, os termômetros devem variar entre 18ºC e 31ºC. A cidade pode ter pancadas de chuva
compartilheSIGA
Após ser surpreendida por chuvas intensas na noite dessa sexta-feira (6/3), a capital mineira pode registrar mais precipitações neste sábado (7/3). A informação é da Defesa Civil de BH, que também prevê a ocorrência de raios e rajadas de vento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o órgão municipal, os belo-horizontinos devem manter os guarda-chuvas por perto, já que o céu parcialmente nublado indica a possibilidade de água caindo a qualquer hora do dia.
Durante o dia, os termômetros devem variar de 18ºC a 31ºC, com umidade relativa do ar em torno de 55%, à tarde.
Leia Mais
Belo Horizonte ainda está sob alerta de chuvas de volume entre 20 a 30mm, neste sábado, conforme informado pela Defesa Civil. Além disso, é esperado que os ventos cheguem até 50km/h.
Risco geológico
O grande volume de chuvas que atingiu a cidade na noite de ontem, colocou sete regiões sob alerta para desabamentos e deslizamentos. Na Pampulha, Centro-Sul e Oeste existe risco geológico forte. O aviso é emitido quando o acumulado de precipitação chega a 70mm em 72 horas.
Já no Barreiro, Noroeste, Hipercentro e Nordeste existe risco moderado, que equivale a 50mm de chuva em 48h. Nesses casos é ideal observar o grau de saturação do solo, sinais construtivos, como trincas e rachaduras, e cuidados com quedas de muros.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
SINAIS DE QUE DESLIZAMENTOS PODEM ACONTECER:
* Trinca nas paredes.
* Água empoçando no quintal.
* Portas e janelas emperrando.
* Rachaduras no solo.
* Água minando da base do barranco.
* Inclinação de poste ou árvores.
* Muros e paredes estufados.
* Estalos.