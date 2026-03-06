Chuva inunda Avenida Francisco Sá, em BH, e arrasta carros: veja os danos

Entre as diversas vias de Belo Horizonte que alagaram devido às chuvas registradas na noite desta sexta-feira (6/3), uma das mais afetadas foi a Avenida Francisco Sá, na Região Oeste. A força da água transformou a pista em rio e chegou a arrastar veículos.

Alagamento arrastou carros na Avenida Francisco Sá, em BH Marcos Vieira/EM/D.A.Press Alagamento arrastou carros na Avenida Francisco Sá, em BH Marcos Vieira/EM/D.A.Press Alagamento arrastou carros na Avenida Francisco Sá, em BH Marcos Vieira/EM/D.A.Press Alagamento arrastou carros na Avenida Francisco Sá, em BH Marcos Vieira/EM/D.A.Press Alagamento arrastou carros na Avenida Francisco Sá, em BH Marcos Vieira/EM/D.A.Press Voltar Próximo

Imagens feitas pelo Estado de Minas logo após o alagamento da via mostra carros atravessados nas faixas, batidos em postes e com as rodas sobre a calçada. Os veículos foram danificados pela força da água, que também chegou a levantar tampas de bueiros.

Por volta das 20h30 desta sexta-feira (6/3), a Defesa Civil de Belo Horizonte chegou a emitir um alerta de risco de alagamento para a Avenida Francisco Sá, que, porém, já foi liberada. A via está entre os pontos frequentes de alagamentos da capital mineira: sob o asfalto, corre, canalizado, o Córrego dos Pintos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dados da Defesa Civil de Belo Horizonte revelam que, apenas entre as 19h e as 21h desta sexta-feira (6/3), o volume de chuva na Região Oeste da capital chegou a 86,2 mm, índice que corresponde a 43,6% do total esperado para todo o mês de março, que é de 197,5 mm. Outra regional que registrou grandes índices pluviométricos foi a Centro-Sul, com 86 mm (43,5%).