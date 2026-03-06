BH: regiões Centro-Sul e Oeste estão sob alerta e registram alagamentos

Por volta das 20h30 desta sexta-feira (6/3), a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu novos alertas de risco de alagamento para a Rua Joaquim Murtinho, no cruzamento com a Avenida Prudente de Morais, na região Centro-Sul, e para a Avenida Francisco Sá, na região Oeste, que, segundo registros gravados por testemunhas, chegou a alagar.

Nessa mesma regional, o órgão interditou, em caráter preventivo, a Avenida Tereza Cristina, devido ao risco de transbordamento do Córrego Ferrugem e do Ribeirão Arrudas.

Defesa Civil emitiu alertas para a população Reprodução

Mais cedo, o órgão já havia alertado para riscos semelhantes nas regiões da Pampulha e de Venda Nova. Nesses locais, as avenidas Vilarinho, Álvaro Camargos e Cristiano Machado chegaram a ser interditadas preventivamente.

A reportagem do Estado de Minas flagrou pontos de alagamento também em uma alça de acesso ao túnel da Lagoinha, na Região Noroeste da capital mineira.