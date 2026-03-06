Zona da Mata sob alerta para chuva persistente nos próximos dias; detalhes

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Minas Gerais pode enfrentar uma nova onda de chuvas persistentes e volumosas nos próximos dias. A previsão divulgada pela Defesa Civil estadual na manhã desta sexta-feira (6/3) indica que o acumulado pode ultrapassar 100mm até terça-feira. As regiões da Zona da Mata, Sul, Sudoeste e Leste de Minas devem ser as mais afetadas.

“Regiões onde municípios já se encontram em situação de emergência ou calamidade devem ser as mais afetadas, o que aumenta ainda mais a preocupação devido ao cenário com solos saturados e com a consequente resposta rápida dos cursos d’água”, diz o anúncio da Defesa Civil Estadual.

Hoje e amanhã, a previsão é de pancadas típicas do verão, que acontecem principalmente à tarde e à noite, sem grandes acumulados. Já para o domingo, um sistema pré-frontal deve intensificar as áreas de instabilidade e uma frente fria deve atingir o estado na segunda-feira (9/3).

Segundo o órgão, a mudança no clima será resultado de uma frente fria associada a um ciclone extratropical em alto mar que deve avançar sobre o estado, provocando queda nas temperaturas, ventos moderados a fortes e aumento significativo das chuvas.

“Com a chegada de uma frente fria, juntamente com a circulação dos ventos em níveis mais altos da atmosfera, haverá mais disponibilidade da umidade sobre a região sudeste fazendo com que o cenário de chuva se torna mais persistente e volumoso principalmente a partir da segunda-feira”, prevê o órgão.

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).