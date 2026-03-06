Chuva em BH? Veja a previsão do tempo completa desta sexta-feira (6/3)

A sexta-feira (6/3) começou com tempo ensolarado em Belo Horizonte, mas a previsão indica mudança ao longo do dia. Segundo a Defesa Civil municipal, o céu deve ficar parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir da tarde.

Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 18 °C, enquanto a máxima pode chegar a 28 °C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 55% durante a tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 19,6 °C, às 5h25.

Centro-Sul: 19,1 °C, às 6h10.

Oeste: 17,7 °C, com sensação térmica de 10,7 °C às 6h.

Pampulha: 20,6 °C, com sensação térmica de 21,3 °C às 6h.

Venda Nova: 19,8 °C, às 6h20.

Como fica o tempo em Minas?

A sexta-feira será marcada pelas típicas pancadas de verão em grande parte de Minas Gerais, especialmente nas regiões Centro-Sul e Oeste do estado. Ao longo do dia, a nebulosidade tende a aumentar, favorecendo chuvas rápidas acompanhadas de trovoadas.

Há previsão de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nas regiões Norte e Leste de Minas, as chuvas devem ocorrer de forma mais isolada, também associadas ao aumento da temperatura e da umidade durante o dia.

Características do clima no mês de março

Março marca o fim do período mais chuvoso em Minas Gerais. As chuvas costumam ocorrer em forma de pancadas isoladas, típicas de verão, provocadas pelo calor e pela umidade ao longo do dia. Em alguns períodos, pode haver a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema que favorece chuvas mais persistentes. Também podem ocorrer veranicos, com alguns dias seguidos sem precipitação.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), março tende a ter volumes de chuva de normal a acima da média e temperaturas acima do padrão histórico, com precipitações frequentes, geralmente em forma de pancadas rápidas.

