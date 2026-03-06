Chuva em BH? Veja a previsão do tempo completa desta sexta-feira (6/3)
Termômetros devem marcar entre 18 °C e 28 °C na capital mineira nesta sexta-feira; veja os detalhes
A sexta-feira (6/3) começou com tempo ensolarado em Belo Horizonte, mas a previsão indica mudança ao longo do dia. Segundo a Defesa Civil municipal, o céu deve ficar parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir da tarde.
Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 18 °C, enquanto a máxima pode chegar a 28 °C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 55% durante a tarde.
Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 19,6 °C, às 5h25.
- Centro-Sul: 19,1 °C, às 6h10.
- Oeste: 17,7 °C, com sensação térmica de 10,7 °C às 6h.
- Pampulha: 20,6 °C, com sensação térmica de 21,3 °C às 6h.
- Venda Nova: 19,8 °C, às 6h20.
Como fica o tempo em Minas?
A sexta-feira será marcada pelas típicas pancadas de verão em grande parte de Minas Gerais, especialmente nas regiões Centro-Sul e Oeste do estado. Ao longo do dia, a nebulosidade tende a aumentar, favorecendo chuvas rápidas acompanhadas de trovoadas.
Há previsão de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Nas regiões Norte e Leste de Minas, as chuvas devem ocorrer de forma mais isolada, também associadas ao aumento da temperatura e da umidade durante o dia.
Características do clima no mês de março
Março marca o fim do período mais chuvoso em Minas Gerais. As chuvas costumam ocorrer em forma de pancadas isoladas, típicas de verão, provocadas pelo calor e pela umidade ao longo do dia. Em alguns períodos, pode haver a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema que favorece chuvas mais persistentes. Também podem ocorrer veranicos, com alguns dias seguidos sem precipitação.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), março tende a ter volumes de chuva de normal a acima da média e temperaturas acima do padrão histórico, com precipitações frequentes, geralmente em forma de pancadas rápidas.
O que fazer em caso de chuva forte
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).