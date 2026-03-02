Minas vai ter chuvas fortes em março? Veja o que diz a meteorologia

Depois de um mês com registros elevados em várias regiões do estado, a dúvida é se o novo mês será ainda mais chuvoso. Segundo o meteorologista Lizandro Gemiacki, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência não aponta para volumes superiores aos observados em fevereiro.

Março ainda integra oficialmente a estação chuvosa em Minas Gerais e, climatologicamente, costuma apresentar precipitações expressivas, embora menores que as de janeiro.

Nos primeiros dez dias, a chuva deve ocorrer de forma mais irregular. De acordo com Gemiacki, há uma tendência de pancadas mais espaçadas neste início de mês, com regularização gradual ao longo da segunda semana, quando os volumes devem se aproximar da média histórica.

A característica predominante para março são as pancadas típicas de verão, concentradas principalmente no período da tarde. “Geralmente nessa época do ano a gente fica mais com aquelas pancadas de fim de tarde, que às vezes podem ser fortes, podem causar algum transtorno, mas ainda está dentro do mês da estação chuvosa”, afirma.

O comportamento de fevereiro ajuda a explicar o cenário atual. Historicamente, o mês costuma ter média menor de chuva por causa da possibilidade de ocorrência do veranico, período de estiagem dentro da própria estação chuvosa.

O meteorologista explica que o fenômeno é relativamente frequente no fim de janeiro e em fevereiro e pode durar dias ou até semanas. Em alguns anos, já houve registros de quase um mês com pouca ou nenhuma chuva nesse intervalo.

Em 2026, porém, o veranico não se configurou de forma prolongada na maior parte do estado, o que contribuiu para os acumulados elevados registrados recentemente. Ainda assim, isso não significa que março repetirá os volumes extremos.

“A característica climatológica é de ainda muita chuva no mês de março. Muita, assim, menos do que janeiro, mas geralmente chove razoável em março”, pontua Gemiacki. Ele reforça que até o fim do mês Minas permanece sob influência do período úmido. “Abril já é transição, já diminui bastante a frequência”, acrescenta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na capital mineira, a primeira semana do mês deve ter tempo predominantemente nublado e temperaturas estáveis, também conforme o Inmet. As máximas devem ficar em torno de 30°C, enquanto as mínimas variam entre 15°C e 17°C. Assim, o estado segue com calor, variação de nuvens e pancadas típicas da estação, aproximando-se gradualmente da transição para o período seco, que costuma ganhar força a partir de abril.