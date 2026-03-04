Como proteger sua casa contra infiltrações e mofo em tempo de chuva

A temporada de chuvas intensas, como as que atingem muitas cidades no Brasil neste período, acende um alerta para donos de imóveis. A umidade excessiva pode causar infiltrações, manchas nas paredes e o surgimento de mofo, problemas que não apenas desvalorizam a casa, mas também oferecem riscos à saúde, podendo agravar alergias e problemas respiratórios. Agir de forma preventiva é a maneira mais eficaz e barata de evitar dores de cabeça e gastos inesperados com reformas.

O primeiro passo é inspecionar a residência em busca de sinais de vulnerabilidade. Manchas escuras ou amareladas em paredes e tetos, pintura descascada ou com bolhas e um cheiro persistente de umidade são os principais indicativos de que a água está encontrando um caminho para dentro de casa. Fique atento também a rejuntes danificados em banheiros e cozinhas.

Como prevenir infiltrações e mofo

Manter a manutenção do imóvel em dia é fundamental. Com algumas ações simples, é possível reforçar a proteção da sua casa contra os danos causados pela água. A atenção deve ser redobrada no telhado e nas áreas externas, que são as primeiras barreiras contra a chuva.

Confira uma lista de cuidados essenciais:

Limpeza de calhas e rufos: folhas e sujeiras acumuladas impedem o escoamento correto da água, que pode transbordar e se infiltrar pelas paredes e lajes. A limpeza deve ser feita periodicamente, principalmente antes do período chuvoso.

Inspeção do telhado: verifique se há telhas quebradas, trincadas ou fora do lugar. Uma única peça danificada pode ser a porta de entrada para uma grande infiltração. A substituição é simples e evita danos maiores à estrutura interna.

Vedação de janelas e portas: certifique-se de que a vedação com silicone ou borrachas está em bom estado. Vãos e frestas permitem a entrada de água, especialmente durante tempestades com vento.

Impermeabilização de lajes e paredes: aplicar produtos impermeabilizantes em lajes expostas e paredes externas cria uma camada protetora que bloqueia a absorção de umidade, sendo um investimento importante para a durabilidade da construção.

O que fazer se o problema já apareceu

Se a infiltração ou o mofo já são uma realidade, o primeiro passo é identificar e consertar a origem do vazamento. Apenas limpar a mancha não resolve o problema, que voltará a aparecer. Para remover o mofo de superfícies, uma solução de água e vinagre branco em partes iguais pode ser eficaz em casos mais simples. Aplique a mistura, deixe agir por cerca de uma hora e depois limpe com um pano úmido. Atenção: nunca misture vinagre com água sanitária ou outros produtos à base de cloro, pois a combinação libera gases tóxicos perigosos à saúde.

Aumentar a ventilação dos ambientes também é crucial. Abra janelas e portas diariamente para permitir a circulação de ar e a entrada de luz solar. Em locais muito úmidos e sem ventilação, como armários e despensas, o uso de desumidificadores pode ajudar a controlar o excesso de umidade no ar.

Para infiltrações mais complexas, com grandes manchas, danos estruturais aparentes ou quando a origem da umidade não é clara, é fundamental contratar um profissional especializado. Ele poderá realizar um diagnóstico preciso e indicar a solução técnica adequada, evitando que o problema se agrave e gere custos maiores no futuro.

