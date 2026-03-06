BH: bombeiros são aplaudidos após retirada da última vítima de desabamento
Equipes trabalharam por mais de 24 horas no resgate das vítimas da tragédia, que ocorreu no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte
Na manhã desta sexta-feira (6/3), militares do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) foram aplaudidos por moradores após a retirada da última vítima do desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida. O colapso da estrutura ocorreu na madrugada de quinta-feira (5/3) e deixou 12 mortos.
A última vítima, uma idosa de 77 anos, foi localizada por volta das 6h desta sexta-feira. Cerca de uma hora depois, os militares conseguiram retirar o corpo, encerrando oficialmente as buscas por desaparecidos.
De acordo com o tenente Elias Cristovam, aproximadamente 105 militares participavam da operação no momento da retirada final. O trabalho foi considerado complexo devido às condições da estrutura que desabou.
“Foi um trabalho dificultoso, porque nós localizamos o corpo às 6 horas da manhã, porém em um local de difícil acesso. Houve o desabamento da laje do pavimento térreo e tivemos que romper obstáculos e criar um acesso para a retirada dessa última vítima. Por volta das 7 horas da manhã conseguimos retirá-la do local”, explicou.
Segundo o militar, a vítima foi encontrada na região da suíte 4, local onde as equipes já suspeitavam que ela estivesse. No entanto, parte da laje da suíte desabou em direção ao subsolo, o que dificultou o resgate.
Após o encerramento das buscas, moradores que acompanharam toda a ação durante a madrugada se reuniram na rua e aplaudiram os bombeiros e demais agentes de segurança que atuaram na ocorrência.
“Como não aplaudir?”
Um dos primeiros a chegar ao local após o desabamento foi o morador André Carvalho, que ajudou nas buscas antes mesmo da chegada das equipes de resgate.
“ Como não aplaudir? Conversando com eles, a gente descobriu que muitos estavam voltando de Juiz de Fora e de outras cidades quando foram chamados. O comandante ligou e eles vieram direto para cá, sem pensar duas vezes. Tinha gente que já estava virada há quase 48 horas e continuava trabalhando aqui. Eles não saíram daqui até retirar a última vítima”, contou.
Moradores da região também montaram um ponto de apoio em uma casa próxima para oferecer água e alimentação às equipes que trabalharam no local, incluindo agentes das polícias Militar e Civil de Minas Gerais e da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte.
A aposentada Celeste Ambrósio, vizinha do lar de idosos e moradora da rua de cima, acompanhou o trabalho das equipes e destacou a dedicação dos profissionais.
“Eu acompanhei tudo de perto. Foram mais de 24 horas de trabalho. Eles não pararam um minuto sequer. Só Deus para pagar o que esses profissionais fizeram”, afirmou.
Como foi o desabamento?
O asilo desabou por volta de 1h30 de quinta-feira. Os dois proprietários do estabelecimento estavam no prédio. Oito pessoas foram resgatadas.
De acordo com os bombeiros, a edificação tinha três pavimentos, além do térreo. O lar de idosos ficava no primeiro andar e a casa do proprietário, acima, no segundo andar. No terceiro, funcionava uma academia. No térreo, também funcionava uma clínica de bronzeamento.
O edifício onde estava sediado o lar de idosos era considerado de porte de alto risco, o que demandava projetos específicos, conforme critérios do Corpo de Bombeiros.
Entre fevereiro de 2025 e agosto do mesmo ano, o imóvel passou por intervenções e reformas, sobretudo com alterações no pavimento superior. No mesmo edifício funcionavam também uma academia, uma clínica de estética e a residência dos proprietários, segundo informações dos bombeiros.
Vítimas socorridas ontem foram encaminhadas para hospitais, entre eles o Odilon Behrens e a UPA Nordeste.
Quem eram as vítimas?
- Idosa de 87 anos, encontrada antes de 6h de quinta-feira (5/3)
- Idoso de 68 anos, encontrado por volta de 10h de quinta-feira (5/3)
- Idoso de 78 anos, encontrado por volta de 10h50 de quinta-feira (5/3)
- Renatinho, filho do dono do lar de idosos, de 31 anos, encontrado por volta de 11h20 de quinta-feira (5/3)
- Idoso de 78 anos, encontrado por volta de 12h30 de quinta-feira (5/3)
- Idoso de 69 anos, encontrado por volta de 13h de quinta-feira (5/3)
- Idosa de 87 anos, encontrada por volta de 19h de quinta-feira (5/3)
- Idosa de 88 anos, encontrada por volta de 19h de quinta-feira (5/3)
- Idosa de 99 anos, encontrada por volta de 23h30 de quinta-feira (5/3)
- Corpo não identificado, encontrado por volta de 0h40 desta sexta-feira (6/3)
- Corpo não identificado, encontrado por volta de 4h desta sexta-feira (6/3)
- Idosa de 77 anos, encontrada por volta de 6h desta sexta-feira (6/3)