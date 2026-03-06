BH: bombeiros são aplaudidos após retirada da última vítima de desabamento

Na manhã desta sexta-feira (6/3), militares do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) foram aplaudidos por moradores após a retirada da última vítima do desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida. O colapso da estrutura ocorreu na madrugada de quinta-feira (5/3) e deixou 12 mortos.

A última vítima, uma idosa de 77 anos, foi localizada por volta das 6h desta sexta-feira. Cerca de uma hora depois, os militares conseguiram retirar o corpo, encerrando oficialmente as buscas por desaparecidos.

De acordo com o tenente Elias Cristovam, aproximadamente 105 militares participavam da operação no momento da retirada final. O trabalho foi considerado complexo devido às condições da estrutura que desabou.

“Foi um trabalho dificultoso, porque nós localizamos o corpo às 6 horas da manhã, porém em um local de difícil acesso. Houve o desabamento da laje do pavimento térreo e tivemos que romper obstáculos e criar um acesso para a retirada dessa última vítima. Por volta das 7 horas da manhã conseguimos retirá-la do local”, explicou.

Leia Mais Veja imagens aéreas do lar de idosos que desabou no Jardim Vitória, em BH

Segundo o militar, a vítima foi encontrada na região da suíte 4, local onde as equipes já suspeitavam que ela estivesse. No entanto, parte da laje da suíte desabou em direção ao subsolo, o que dificultou o resgate.

Após o encerramento das buscas, moradores que acompanharam toda a ação durante a madrugada se reuniram na rua e aplaudiram os bombeiros e demais agentes de segurança que atuaram na ocorrência.

“Como não aplaudir?”

Um dos primeiros a chegar ao local após o desabamento foi o morador André Carvalho, que ajudou nas buscas antes mesmo da chegada das equipes de resgate.

“ Como não aplaudir? Conversando com eles, a gente descobriu que muitos estavam voltando de Juiz de Fora e de outras cidades quando foram chamados. O comandante ligou e eles vieram direto para cá, sem pensar duas vezes. Tinha gente que já estava virada há quase 48 horas e continuava trabalhando aqui. Eles não saíram daqui até retirar a última vítima”, contou.

Moradores da região também montaram um ponto de apoio em uma casa próxima para oferecer água e alimentação às equipes que trabalharam no local, incluindo agentes das polícias Militar e Civil de Minas Gerais e da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte.

A aposentada Celeste Ambrósio, vizinha do lar de idosos e moradora da rua de cima, acompanhou o trabalho das equipes e destacou a dedicação dos profissionais.

“Eu acompanhei tudo de perto. Foram mais de 24 horas de trabalho. Eles não pararam um minuto sequer. Só Deus para pagar o que esses profissionais fizeram”, afirmou.

Como foi o desabamento?

O asilo desabou por volta de 1h30 de quinta-feira. Os dois proprietários do estabelecimento estavam no prédio. Oito pessoas foram resgatadas.

De acordo com os bombeiros, a edificação tinha três pavimentos, além do térreo. O lar de idosos ficava no primeiro andar e a casa do proprietário, acima, no segundo andar. No terceiro, funcionava uma academia. No térreo, também funcionava uma clínica de bronzeamento.

O edifício onde estava sediado o lar de idosos era considerado de porte de alto risco, o que demandava projetos específicos, conforme critérios do Corpo de Bombeiros.

Entre fevereiro de 2025 e agosto do mesmo ano, o imóvel passou por intervenções e reformas, sobretudo com alterações no pavimento superior. No mesmo edifício funcionavam também uma academia, uma clínica de estética e a residência dos proprietários, segundo informações dos bombeiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vítimas socorridas ontem foram encaminhadas para hospitais, entre eles o Odilon Behrens e a UPA Nordeste.

Quem eram as vítimas?