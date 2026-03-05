‘Foi terrível', diz moradora sobre desabamento de lar de idosos em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), assustou moradores do entorno. Lenita Souza, de 52 anos, que mora na esquina da Rua Soldado Mário Neto, onde ocorreu desmoronamento, classifica essa madrugada: "Foi terrível".



E emenda: "Um barulho ensurdecedor. Quando a gente acordou, vi a mulher gritando desesperada, eu pensei que fosse uma carreta que tivesse batido, um caminhão, coisa assim. E aí, quando a gente foi saindo e foi vendo é que percebemos que tinha acontecido essa tragédia", lamenta.

Lenita conta que viu vizinhos ajudando e ficou desesperada. Ela começou a orar pelas possíveis vítimas, sentiu que era o que podia fazer no momento.

A moradora diz que não chovia no momento do acidente e que a chuva de ontem foi pouca coisa, mas relembra que havia chovido muito nas últimas semanas. De acordo com a Defesa Civil de BH, a Região Nordeste registrou 359,2 milímetros (mm) em fevereiro, mais do que o dobro do esperado para todo o mês na região, de 177,7 mm.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Como foi o desabamento?

A Casa de Repouso Pró-Vida desabou na madrugada desta quinta-feira (5/3), por volta de 1h30. Pelo menos uma pessoa morreu e há cerca de 20 soterrados. Cinco pessoas foram resgatadas e nove conseguiram sair sem ajuda. Entre as vítimas, estavam os dois proprietários do estabelecimento.

Até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), não há um número exato de vítimas. A maioria seriam idosos. Nove saíram sozinhas e 20 soterrados ainda. Não chovia na hora do desabamento.

De acordo com os bombeiros, a edificação tinha três pavimentos, além do térreo, onde funcionava um estabelecimento de procedimentos de bronzeamento.

O lar de idosos ficava no primeiro andar e a casa do proprietário, acima, no segundo andar. No terceiro, funcionava uma academia.

A rua foi interditada para o trabalho das equipes de resgate. Militares do Corpo de Bombeiros, com 15 viaturas, equipes do Samu e da Polícia Militar atuam na ocorrência.

Familiares de moradores do asilo também começaram a chegar ao endereço em busca de informações sobre as vítimas. As que já saíram dos escombros estão sendo encaminhadas para hospitais, entre eles o Odilon Behrens.