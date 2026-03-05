Assine
DESABAMENTO EM BH

Moradora da rua do lar de idosos que desabou em BH se emociona

Pelo menos uma pessoa morreu e outras estão soterradas. Corpo de Bombeiros atua no local na manhã desta quinta-feira (5/3) para resgatar as vítimas

Melissa Souza
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
05/03/2026 08:53 - atualizado em 05/03/2026 09:33

Bombeiros atuam em desabamento em casa de repouso para encontrar vítimas soterradas
Bombeiros atuam em desabamento em casa de repouso para encontrar vítimas soterradas crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

Uma moradora do Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), que já trabalhou na Casa de Repouso Pró-Vida, se emocionou ao falar sobre o incidente. O imóvel desabou na madrugada desta quinta-feira (5/3). Em entrevista veiculado no MG no Ar, da TV Record, ela relembrou o tempo em que trabalhou no lar de idosos.

"Tinha uma escada, tinha uma cozinha, cada um tinha banheiro. A gente ficava muito tempo com eles (os idosos). O espaço era muito grande. Cada um ficava em um cômodo. É muito triste! Eu conhecia todos eles", disse a moradora, que reside na mesma rua, do lado oposto onde ocorreu o desabamento. Ela também comentou que não houve nenhuma obra no local no último ano.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a edificação, localizada na Rua Soldado Mário Neto, desabou por volta de 1h30, e causou pelo menos uma morte. Os militares atuam no resgate de cerca de 20 pessoas que estão soterradas. Outras cinco pessoas foram resgatadas e nove conseguiram sair dos escombros sozinhas. Entre as vítimas, estão os dois proprietários do estabelecimento.

Até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), não há um número exato de vítimas. Não chovia na hora do desabamento.

De acordo com os bombeiros, a edificação tinha três pavimentos, além do térreo, onde funcionava um estabelecimento de procedimentos de bronzeamento.

O lar de idosos ficava no primeiro andar e a casa do proprietário, acima, no segundo andar. No terceiro, funcionava uma academia.

Morador da região, Washington Pereira, de 45 anos, que mora a cerca de cinco casas do local, contou que ouviu um forte estrondo durante a madrugada.

“Não estranhei o barulho na hora, mas meus cachorros começaram a latir sem parar. Depois começaram a chegar viaturas e fiquei sabendo que era algo grave. Não tive coragem de ir lá ver”, relatou.

 

A rua foi interditada para o trabalho das equipes de resgate. Militares do Corpo de Bombeiros, equipes do Samu e da Polícia Militar atuam na ocorrência. Quinze viaturas do bombeiros estão no local.

Familiares de moradores do local também começaram a chegar ao endereço em busca de informações sobre as vítimas. O resgate continua pela manhã e as informações iniciais são de que os soterrados estariam sendo levados para o Hospital Odilon Behrens.

Busca
overflay

Acesse sua conta

