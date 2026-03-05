Prédio que desabou em BH abrigava lar de idosos, residência e academia

O imóvel que desabou na madrugada desta quinta-feira (5/3) no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), funcionava como lar de idosos, residência e academia. Pelo menos uma pessoa morreu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 20 pessoas estavam na edificação de três andares no momento do desabamento. O primeiro pavimento funcionava como lar de idosos, chamado Casa de Repouso Pró-Vida. No segundo ficava a residência do proprietário do prédio e, no terceiro, uma academia de ginástica. No térreo também eram realizados procedimentos de bronzeamento.

De acordo com os bombeiros, nove pessoas conseguiram sair do imóvel por conta própria. Outras cinco vítimas foram resgatadas com vida e encaminhadas para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens. A maioria seria de idosos.

Ainda segundo as equipes de resgate, cerca de 20 pessoas podem estar soterradas.

Wagner Luiz, 37 anos, morador da região, diz que conhece os donos, chamados de Renato, que foi levado ao Hospital Odilon Behrens, e Renatinho, como é conhecido, ainda está nos escombros. “Estrutura era boa, as vigas bem feitas e firmes. Não sei como essa casa caiu do nada”, afirma

A Guarda Municipal informou que o desabamento ocorreu por volta das 2h da madrugada. No momento do acidente não chovia e o prédio não fica próximo a encostas. As causas do colapso ainda são desconhecidas.

Morador da região, Washington Pereira, de 45 anos, que vive a cerca de cinco casas do local, contou que ouviu um forte estrondo durante a madrugada.

“Não estranhei o barulho na hora, mas meus cachorros começaram a latir sem parar. Depois começaram a chegar viaturas e fiquei sabendo que era algo grave. Não tive coragem de ir lá ver”, relatou.

A rua foi interditada para os trabalhos de resgate. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar atuam na ocorrência. Ao todo, cerca de 15 viaturas dos bombeiros estão no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Familiares de moradores também começaram a chegar ao endereço em busca de informações sobre as vítimas. As buscas pelos soterrados continuam na manhã desta quinta-feira.