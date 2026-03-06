Desabamento em BH: última vítima em lar de idosos é localizada; 12 morreram
20 pessoas foram soterradas no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG) pelo desabamento. 12 morreram e oito foram resgatadas
O número de mortes causadas pelo desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida, na madrugada dessa quinta-feira (5/3), subiu para 12, segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG). A última vítima foi localizada por volta de 6h desta sexta-feira (6/3), encerrando a busca por desaparecidos.
De acordo com os bombeiros, as três primeiras vítimas foram idosos, cujos corpos foram encontrados por volta de 6h, 10h e 10h50 de quinta. Renatinho, filho do dono da casa de repouso e dono da academia que funcionava no último andar do prédio, foi a quarta morte, anunciada por volta de 11h20.
A quinta morte, de outro idoso, foi confirmada por volta de 12h30. A sexta morte foi confirmada pouco depois, por volta de 13h. À noite, mais duas idosas, de 87 e 88 anos, foram encontradas mortas nos escombros e, no final da noite de ontem, mais uma idosa de 99 anos.
Por volta das 22h40 dessa quinta, mais 30 agentes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local para ajudar nas buscas. Com os reforços, 140 militares estavam empenhados na ocorrência, sendo o maior efetivo desde que a operação de resgate.
Na madrugada desta sexta-feira, mais dois corpos, de identidade não revelada, foram encontrados pelos militares às 0h40 e 4h. A última vítima foi encontrada por volta de 6h.
Como foi o desabamento?
O asilo desabou por volta de 1h30 de quinta-feira. Os dois proprietários do estabelecimento estavam no prédio. Oito pessoas foram resgatadas.
De acordo com os bombeiros, a edificação tinha três pavimentos, além do térreo. O lar de idosos ficava no primeiro andar e a casa do proprietário, acima, no segundo andar. No terceiro, funcionava uma academia. No térreo, também funcionava uma clínica de bronzeamento.
O edifício onde estava sediado o lar de idosos era considerado de porte de alto risco, o que demandava projetos específicos, conforme critérios do Corpo de Bombeiros.
Entre fevereiro de 2025 e agosto do mesmo ano, o imóvel passou por intervenções e reformas, sobretudo com alterações no pavimento superior. No mesmo edifício funcionavam também uma academia, uma clínica de estética e a residência dos proprietários, segundo informações dos bombeiros.
Vítimas socorridas ontem foram encaminhadas para hospitais, entre eles o Odilon Behrens e a UPA Nordeste.
Quem eram as vítimas?
- Idosa de 87 anos, encontrada antes de 6h de quinta-feira (5/3)
- Idoso de 68 anos, encontrado por volta de 10h de quinta-feira (5/3)
- Idoso de 78 anos, encontrado por volta de 10h50 de quinta-feira (5/3)
- Renatinho, filho do dono do lar de idosos, de 31 anos, encontrado por volta de 11h20 de quinta-feira (5/3)
- Idoso de 78 anos, encontrado por volta de 12h30 de quinta-feira (5/3)
- Idoso de 69 anos, encontrado por volta de 13h de quinta-feira (5/3)
- Idosa de 87 anos, encontrada por volta de 19h de quinta-feira (5/3)
- Idosa de 88 anos, encontrada por volta de 19h de quinta-feira (5/3)
- Idosa de 99 anos, encontrada por volta de 23h30 de quinta-feira (5/3)
- Corpo não identificado, encontrado por volta de 0h40 desta sexta-feira (6/3)
- Corpo não identificado, encontrado por volta de 4h desta sexta-feira (6/3)
- Corpo não identificado, encontrado por volta de 6h desta sexta-feira (6/3)