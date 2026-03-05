Damião sobre alvará de lar de idosos: "Importante no momento é o apoio"

O Prefeito Álvaro Damião (União Brasil) chegou, por volta das 16h40, à Casa de Repouso Pró-Vida, no Bairro Jardim Vitória, que desabou na madrugada desta quinta-feira (5/3). O chefe do Executivo municipal recebe as informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e Defesa Civil municipal sobre o ocorrido e a atual situação. No momento, as equipes estão empenhadas nas buscas por seis pessoas em meio aos escombros.

Até o momento, conforme o Corpo de Bombeiros, seis vítimas foram retiradas sem vida. A corporação resgatou oito pessoas com vida e nove conseguiram sair “por meio próprios”, segundo o CBMMG.

À imprensa, o prefeito Álvaro Damião afirmou que veio para ser solidário às vítimas e aos envolvidos. Questionado se há uma suspeita da causa ou linha de investigação, o chefe do Executivo municipal disse que não perguntou isso às autoridades.

“A minha preocupação aqui não é essa. Não vim aqui com o cunho de investigação. Para mim, pouco importa, pelo menos neste momento, se tem alvará, se não tem alvará". O prefeito reforçou que a investigação será feita depois, que o importante no momento é o apoio: “Minimizar o sofrimento dessas pessoas”.