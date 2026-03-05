'Minha pedra preciosa', desabafa filho de idosa vítima do desabamento

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Após mais de 12 horas de buscas pelas vítimas do desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, a angústia e o sofrimento aumentam naqueles que têm entes queridos ainda entre os escombros.

No momento da tragédia, 29 pessoas se encontravam no imóvel. Nove delas conseguiram sair sozinhas dos destroços, oito pessoas foram resgatadas com vida. Até o momento, já foram confirmadas seis mortes e outras seis estão sendo procuradas.

José Maria, de 63 anos, é filho de Argentina Mendes da Cruz, de 88, que estava no local na hora do colapso, e contou ao Estado de Minas, o sofrimento de não obter respostas. O desabamento ocorreu na madrugada desta quinta-feira (5/3), e ele chegou no lugar às 10h. Até 16h45, a mãe não havia sido encontrada (as buscas continuam).

O homem relatou que, saiu para trabalhar de manhã e ouviu a notícia no rádio do ônibus. "Não dei muita importância, porque você acha que não vai acontecer com um parente seu. Mas cheguei no serviço e recebi uma ligação para eu vir para cá urgente porque o pior tinha acontecido", lamentou.

José afirmou que a mãe andava muito devagar, já sofreu fraturas na perna, mas era muito bem tratada no lar de idosos. "Estou muito triste, chocado. Minha mãe era tudo na minha vida. Minha pedra preciosa, a herança que eu ainda tinha em cima dessa terra. Sabia que um dia iria perder minha mãe, mas não em uma tragédia difícil como essa", desabafou.

Ele que chegou cedo, comentou a dor de acompanhar a operação das forças de segurança. "Estou aqui em pé, já tomei remédio. Até agora nenhuma notícia. Estamos preocupados, estou sofrendo", disse.

Até o momento, os bombeiros informaram seis óbitos. Uma idosa de 87 anos, quatro idosos - um de 68 anos, um de 69, e dois de 78 - e o filho do dono do lar de idosos, conhecido como Renatinho.

