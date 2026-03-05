Morre Renatinho, filho do dono do lar de idosos que desabou em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Renato Duarte Terrinha Ramos, conhecido como Renatinho, morreu no desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (5/3), no Bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte (MG). De acordo com o Corpo de Bombeiros, até a publicação desta reportagem, são seis mortos.

Vizinhos, familiares e amigos que estavam nas proximidades da áea do desabamento ficaram comovidos quando a morte foi confirmada. Ele era conhecido pelo carinho com os idosos da casa.



Mais cedo, o tio da vítima afirmou que o irmão dele, Renato (pai de Renatinho), foi resgatado juntamente com a esposa. No entanto, o sobrinho ainda estava soterrado.

"A neta e a esposa estão bem, fazendo radiografias. Estamos esperando as repostas para saber do Renatinho. Segundo informações do pessoal, ele está consciente, conversando", disse ao MG no Ar, na TV Record, pela manhã.

De acordo com os bombeiros, a edificação tinha três pavimentos, além do térreo, onde funcionava uma clínica de bronzeamento.

O lar de idosos ficava no primeiro andar e a casa do proprietário, acima, no segundo andar. No terceiro, funcionava a academia Studio Pro Gym Fitness, da qual Renato Duarte Terrinha Ramos era o dono.

Como foi o desabamento?

A Casa de Repouso Pró-Vida desabou na madrugada desta quinta-feira (5/3), por volta de 1h30. No estabelecimento, havia 29 pessoas no momento do acidente - nove saíram por conta própria.

Outras oito, sendo a maioria idosas, foram resgatadas, incluindo dois idosos de 86 e 65 anos, uma idosa de 90, uma mulher de 31 e uma menina de 2. Pelo menos seis pessoas morreram, entre elas dois idosos de 68 e 78 anos, e uma idosa de 87, além de Renatinho.

A rua foi interditada para o trabalho das equipes de resgate. Militares do Corpo de Bombeiros, com 15 viaturas, equipes do Samu e da Polícia Militar atuam na ocorrência.

Familiares de moradores do asilo também começaram a chegar ao endereço em busca de informações sobre as vítimas. As que já saíram dos escombros estão sendo encaminhadas para hospitais, entre eles o Odilon Behrens e UPA Nordeste.