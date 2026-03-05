Bombeiros que atuaram em Juiz de Fora reforçam resgate em desabamento em BH

Equipes especializadas do Corpo de Bombeiros que atuaram recentemente na tragédia das chuvas em Juiz de Fora foram deslocadas para o desabamento de um prédio ocorrido na madrugada desta quinta-feira (5/3), no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo os bombeiros, uma pessoa morreu e 13 ainda são procuradas sob os escombros. Cães farejadores ajudam no resgate.

De acordo com o tenente Henrique Barcellos, os militares que estavam atuando na Zona da Mata retornaram à capital no fim de semana e foram convocados para a nova ocorrência.

“As edificações vizinhas foram evacuadas. Temos até o momento mais de 70 bombeiros atuando diretamente nas buscas”, afirmou.

Durante os trabalhos, uma mulher soterrada conseguiu bater na estrutura e fazer barulho, o que permitiu às equipes identificar um possível ponto com sobreviventes. Os militares montam agora uma operação para tentar retirá-la.

Os bombeiros pedem que outras possíveis vítimas batam nos escombros para facilitar a localização. A estratégia ajuda as equipes a identificar sinais de vida debaixo da estrutura.

Até o momento, duas mortes foram confirmadas. Uma das vítimas é uma idosa, cuja identidade ainda não foi divulgada.

“Das 20 vítimas restantes, já retiramos seis com sinais de vida preservados. Elas foram encaminhadas ao Hospital Odilon Behrens e à UPA Nordeste”, explicou o tenente.

Nove pessoas conseguiram sair do prédio por conta própria, pois estavam em uma parte da estrutura que não desabou. Entre os resgatados dos escombros está uma criança de 2 anos.

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, representada por Elcione Menezes, o imóvel tinha alvará de funcionamento válido até 2030. Um incêndio ocorrido no local há cerca de dois anos não teria comprometido a estrutura. O órgão também informou que não há risco geológico na área.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 29 pessoas estavam no prédio de três andares no momento do desabamento. O primeiro pavimento funcionava como lar de idosos, chamado Pró-Vida. No segundo ficava a residência do proprietário e, no terceiro, uma academia de ginástica. No térreo também eram realizados procedimentos de bronzeamento.

Morador da região, Wagner Luiz, de 37 anos, contou que conhece os proprietários do local. Segundo ele, um deles, Renato, foi levado ao Hospital Odilon Behrens, enquanto outro, conhecido como Renatinho, ainda estaria entre os escombros.

“A estrutura parecia boa, com vigas firmes. Não sei como essa casa caiu do nada”, disse.

A Guarda Municipal informou que o desabamento ocorreu por volta das 2h da madrugada. No momento do acidente não chovia e o prédio não fica próximo a encostas. As causas do colapso ainda são desconhecidas.

Outro morador da região, Washington Pereira, de 45 anos, que vive a cerca de cinco casas do local, relatou que ouviu um forte estrondo durante a madrugada.

“Não estranhei o barulho na hora, mas meus cachorros começaram a latir sem parar. Depois começaram a chegar viaturas e fiquei sabendo que era algo grave. Não tive coragem de ir lá ver”, contou.

A rua foi interditada para os trabalhos de resgate. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar atuam na ocorrência, com cerca de 15 viaturas e 103 integrantes

Familiares de moradores lotam a região em busca de informações, enquanto as equipes seguem nas buscas pelos soterrados. Máquinas pesadas também foram levadas para auxiliar na operação.