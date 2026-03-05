BH: bombeiros pedem que vítimas batam nos escombros para encontrá-las

O Corpo de Bombeiros pediu que possíveis vítimas do desabamento ocorrido na madrugada desta quinta-feira (5/3), no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), batam nos escombros para ajudar na localização durante as buscas.

Segundo o tenente Henrique Barcellos, a estratégia é usada para que os militares consigam ouvir sinais de vida sob a estrutura desabada. Até o momento, uma pessoa morreu - uma idosa, cuja idade ainda não foi divulgada.

“Das 20 vítimas restantes, já retiramos seis vítimas com sinais de vida preservados. Elas foram encaminhadas ao Hospital Odilon Behrens e à UPA Nordeste”, afirmou o tenente.

Elcione Menezes, da Defesa Civil, confirmou que a edificação está com alvará em funcionamento até 2030. Relata ainda que o incêndio, acontecido há dois anos no local, não comprometeu a estrutura e que também não existe risco geológico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 29 pessoas estavam no prédio de três andares no momento do desabamento. No primeiro pavimento funcionava o lar de idosos, chamado Pró-Vida. No segundo ficava a residência do proprietário do imóvel e, no terceiro, uma academia de ginástica. No térreo também havia uma clínica de bronzeamento.

Ainda segundo os bombeiros, nove pessoas conseguiram sair do imóvel por conta própria. Outras vítimas foram resgatadas com vida e encaminhadas para atendimento médico, a maioria idosos. O tenente Henrique Barcellos fala que 13 pessoas ainda estão sendo procuradas, uma em comunicação com os militares, que a ouviram bater nos destroços. “Estamos montando três frentes para retirá-la dos escombros”, diz.

Morador da região, Wagner Luiz, de 37 anos, contou que conhece os proprietários do asilo. Segundo ele, um dos donos, de nome Renato, foi levado para o Hospital Odilon Behrens, enquanto outro, conhecido como Renatinho, ainda estaria entre os escombros.

“A estrutura parecia boa, com vigas firmes. Não sei como essa casa caiu do nada”, afirmou.

A Guarda Municipal informou que o desabamento ocorreu por volta de 2h da madrugada. No momento do acidente não chovia e o prédio não fica próximo a encostas. As causas do colapso ainda são desconhecidas.

Outro morador da região, Washington Pereira, de 45 anos, que vive a cerca de cinco casas do local, relatou que ouviu um forte estrondo durante a madrugada.

“Não estranhei o barulho na hora, mas meus cachorros começaram a latir sem parar. Depois começaram a chegar viaturas e fiquei sabendo que era algo grave. Não tive coragem de ir lá ver”, disse.

A rua foi interditada para os trabalhos de resgate. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar atuam na ocorrência. Ao todo, cerca de 15 viaturas dos bombeiros estão no local.

No imóvel afetado funcionava a Casa de Repouso Pró-vida (um lar de idosos), uma academia e uma clínica de bronzeamento. Familiares de moradores também começaram a chegar ao endereço em busca de informações. As buscas pelos soterrados continuam na manhã desta quinta-feira.