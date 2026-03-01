Idoso de 94 anos, preso entre barranco e muro, é resgatado por bombeiros

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um idoso de 94 anos, que caiu em um barranco de 2 metros de profundidade, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na tarde deste domingo (1°/3), em Carmo de Minas (MG), no Sul do estado.

Segundo a corporação, o homem foi encontrado pressionado entre o barranco e um muro de arrimo em construção.

A equipe dos bombeiros precisou fazer a retirada controlada de terra para aliviar a pressão sobre a vítima. O trabalho foi feito com o devido cuidado para não agravar a situação, de acordo com a corporação. Em seguida, o idoso foi retirado e não apresentava ferimentos aparentes.

O homem é morador de um asilo que fica próximo ao local da ocorrência. Ele teria saído da instituição sem ser percebido, por volta das 8h.

Quando a ausência dele foi constatada, a Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada e iniciou as buscas. Populares ouviram pedidos de socorro do local e levaram os militares a localizar o homem.

Segundo o Corpo de Bombeiros, após a retirada do buraco, o idoso recebeu atendimento no local e foi encaminhado consciente ao Hospital de São Lourenço para avaliação médica.