Assine
overlay
Início Gerais
SOBREVIVEU

Idoso de 94 anos, preso entre barranco e muro, é resgatado por bombeiros

O homem é morador de um asilo em Carmo de Minas, no Sul do estado, e teria saído da instituição sem ser percebido

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
01/03/2026 19:54

compartilhe

SIGA
x
A equipe dos bombeiros precisou fazer a retirada controlada de terra para aliviar a pressão sobre a vítima
A equipe dos bombeiros precisou fazer a retirada controlada de terra para aliviar a pressão sobre a vítima crédito: CBMMG/Divulgação

Um idoso de 94 anos, que caiu em um barranco de 2 metros de profundidade, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na tarde deste domingo (1°/3), em Carmo de Minas (MG), no Sul do estado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a corporação, o homem foi encontrado pressionado entre o barranco e um muro de arrimo em construção. 

A equipe dos bombeiros precisou fazer a retirada controlada de terra para aliviar a pressão sobre a vítima. O trabalho foi feito com o devido cuidado para não agravar a situação, de acordo com a corporação. Em seguida, o idoso foi retirado e não apresentava ferimentos aparentes. 

Leia Mais

O homem é morador de um asilo que fica próximo ao local da ocorrência. Ele teria saído da instituição sem ser percebido, por volta das 8h. 

Quando a ausência dele foi constatada, a Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada e iniciou as buscas. Populares ouviram pedidos de socorro do local e levaram os militares a localizar o homem. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo o Corpo de Bombeiros, após a retirada do buraco, o idoso recebeu atendimento no local e foi encaminhado consciente ao Hospital de São Lourenço para avaliação médica.

Tópicos relacionados:

barranco corpo-de-bombeiros idoso minas-gerais sul-de-minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay