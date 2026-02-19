Idoso salvo depois de estar submerso

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um idoso, de 61 anos, foi salvo pelo Corpo de Bombeiros de um afogamento, na noite dessa quarta-feira (18/2). Ele chegou a ficar submerso por cerca de 20 minutos, mas foi reanimado e está internado no Hospital São José da Barra, no município de São João Batista do Glória (MG), no sudoeste do estado.

Segundo o Boletim de Ocorrências, o idoso estava com a família na Cachoeira do Filó, altura do quilômetro 305 da rodovia MG 050.

Em dado momento, ele percebeu que o filho pequeno estava se afogando. O idoso saltou na água e resgatou a criança, no entanto, acabou submergindo logo depois de colocar o menino numa pedra.

Chamados pela família, os bombeiros conseguiram localizar a vítima logo no início das buscas. O idoso estava a cerca de quatro metros de profundidade, sendo retirado imediatamente da água e recebendo as manobras RCP (Manobra de Reanimação Cardiopulmonar).

Uma equipe do SAMU de Alpinópolis (MG) chegou em seguida e apoiou os bombeiros no atendimento a vítima, que foi conduzida a um hospital.