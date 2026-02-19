Idoso salvo depois de estar submerso
A vítima está internado, em observação, em hospital de São João Batista do Glória
Um idoso, de 61 anos, foi salvo pelo Corpo de Bombeiros de um afogamento, na noite dessa quarta-feira (18/2). Ele chegou a ficar submerso por cerca de 20 minutos, mas foi reanimado e está internado no Hospital São José da Barra, no município de São João Batista do Glória (MG), no sudoeste do estado.
Segundo o Boletim de Ocorrências, o idoso estava com a família na Cachoeira do Filó, altura do quilômetro 305 da rodovia MG 050.
Em dado momento, ele percebeu que o filho pequeno estava se afogando. O idoso saltou na água e resgatou a criança, no entanto, acabou submergindo logo depois de colocar o menino numa pedra.
Chamados pela família, os bombeiros conseguiram localizar a vítima logo no início das buscas. O idoso estava a cerca de quatro metros de profundidade, sendo retirado imediatamente da água e recebendo as manobras RCP (Manobra de Reanimação Cardiopulmonar).
Uma equipe do SAMU de Alpinópolis (MG) chegou em seguida e apoiou os bombeiros no atendimento a vítima, que foi conduzida a um hospital.