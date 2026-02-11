Assine
overlay
Início Gerais
RESGATE

Vídeo: mulher é arrastada por correnteza durante enchente em Itajubá

A mulher foi retirada consciente, porém bastante exausta, apresentando princípio de afogamento

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
11/02/2026 17:05 - atualizado em 11/02/2026 17:29

compartilhe

SIGA
x
A jovem lutava contra a correnteza, agarrando-se a galhos e árvores
A jovem lutava contra a correnteza, agarrando-se a galhos e árvores crédito: Reprodução

Uma mulher foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), nessa terça-feira (10/2), após ser arrastada pela correnteza do Rio Sapucaí, em Itajubá, no Sul do estado. Conforme a corporação, moradores relataram que ela lutava contra a força da água, agarrando-se a galhos e árvores. O momento foi registrado em vídeo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Inicialmente, populares acionaram os militares para as proximidades da ponte do Mercado Municipal. Quando eles chegarem ao ponto informado, no entanto, a vítima não foi localizada.

Posteriormente, outros relatos indicaram que ela havia sido levada pela correnteza e se encontrava presa em galhos e árvores às margens do rio, nas imediações do Restaurante Popular da região.

Leia Mais

Para alcançar a mulher, dois bombeiros entraram no leito do rio. Um policial militar e dois trabalhadores de uma obra vizinha já tentavam manter a jovem segura, impedindo que ela se soltasse e fosse novamente arrastada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A mulher foi retirada consciente, porém bastante exausta, apresentando princípio de afogamento. Ela foi atendida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Clínicas de Itajubá, onde ficou sob cuidados médicos especializados.

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros itajuba minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay