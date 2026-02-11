Vídeo: mulher é arrastada por correnteza durante enchente em Itajubá

Uma mulher foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), nessa terça-feira (10/2), após ser arrastada pela correnteza do Rio Sapucaí, em Itajubá, no Sul do estado. Conforme a corporação, moradores relataram que ela lutava contra a força da água, agarrando-se a galhos e árvores. O momento foi registrado em vídeo.

Inicialmente, populares acionaram os militares para as proximidades da ponte do Mercado Municipal. Quando eles chegarem ao ponto informado, no entanto, a vítima não foi localizada.

Posteriormente, outros relatos indicaram que ela havia sido levada pela correnteza e se encontrava presa em galhos e árvores às margens do rio, nas imediações do Restaurante Popular da região.

Para alcançar a mulher, dois bombeiros entraram no leito do rio. Um policial militar e dois trabalhadores de uma obra vizinha já tentavam manter a jovem segura, impedindo que ela se soltasse e fosse novamente arrastada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A mulher foi retirada consciente, porém bastante exausta, apresentando princípio de afogamento. Ela foi atendida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Clínicas de Itajubá, onde ficou sob cuidados médicos especializados.