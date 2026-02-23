Idoso acamado se arrasta até chuveiro para fugir das chamas em BH

Um idoso de 73 anos, que vive acamado, ficou ferido durante um incêndio em sua residência no Bairro Aeroporto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (23/2).

Segundo testemunhas, o fogo teria começado em um aparelho de televisão e se alastrou rapidamente pelo imóvel. Vitor Samuel, funcionário de um restaurante vizinho, relatou que os moradores da região tentaram conter o incêndio com mangueiras de jardim antes da chegada dos militares. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h19 para combater as chamas e chegou ao local às 12h30.

A vítima, que mora sozinha, sobreviveu graças a uma ação rápida: para escapar das chamas e da fumaça, o idoso conseguiu descer da cama, arrastou-se até o banheiro e ligou o chuveiro, onde ficou até ser resgatado pelos bombeiros.

O homem foi socorrido e encaminhado a um hospital da capital para tratar ferimentos e a inalação de fumaça. De acordo com a corporação, não havia outras pessoas na casa no momento do incidente.

*Matéria em atualização