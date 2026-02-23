Assine
INCÊNDIO

Idoso acamado se arrasta até chuveiro para fugir das chamas em BH

Segundo relatos, o incêndio teria começado na televisão e se alastrado para toda a casa

23/02/2026 16:04

A residência foi destruída pelas chamas
A residência foi destruída pelas chamas crédito: CBMMG / Reprodução

Um idoso de 73 anos, que vive acamado, ficou ferido durante um incêndio em sua residência no Bairro Aeroporto, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (23/2). 

Segundo testemunhas, o fogo teria começado em um aparelho de televisão e se alastrou rapidamente pelo imóvel. Vitor Samuel, funcionário de um restaurante vizinho, relatou que os moradores da região tentaram conter o incêndio com mangueiras de jardim antes da chegada dos militares. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h19 para combater as chamas e chegou ao local às 12h30.

A vítima, que mora sozinha, sobreviveu graças a uma ação rápida: para escapar das chamas e da fumaça, o idoso conseguiu descer da cama, arrastou-se até o banheiro e ligou o chuveiro, onde ficou até ser resgatado pelos bombeiros.

O homem foi socorrido e encaminhado a um hospital da capital para tratar ferimentos e a inalação de fumaça. De acordo com a corporação, não havia outras pessoas na casa no momento do incidente.

*Matéria em atualização

overflay