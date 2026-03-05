Bombeiros procuram 13 vítimas do desabamento de lar de idosos em BH

O Corpo de Bombeiros procura 13 pessoas soterradas no desabamento de um lar de idosos na madrugada desta quinta-feira (5/3), no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG). Uma idosa morreu e ainda não teve identidade e idade reveladas.

Segundo o tenente Henrique Barcellos, uma mulher que está sob os escombros conseguiu bater na estrutura e fazer barulho, o que ajudou os militares a identificarem um possível ponto onde há sobreviventes. As equipes agora montam uma operação para resgatá-la.

Os bombeiros também pedem que outras vítimas batam nos escombros para facilitar a localização. A estratégia é usada para que os militares consigam ouvir sinais de sobreviventes debaixo da estrutura.

“Das 20 vítimas restantes, já retiramos seis com sinais de vida preservados. Elas foram encaminhadas ao Hospital Odilon Behrens e à UPA Nordeste”, afirmou o tenente.

Nove pessoas conseguiram sair do prédio por conta própria. Elas estavam em uma parte da estrutura que não desabou. Entre os resgatados debaixo da estrutura, havia uma criança de 2 anos.

Segundo Elcione Menezes, da Defesa Civil de Belo Horizonte, o imóvel tinha alvará de funcionamento válido até 2030. Um incêndio ocorrido no local há cerca de dois anos não teria comprometido a estrutura. A Defesa Civil também afirmou que não há risco geológico na área.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 29 pessoas estavam no prédio de três andares no momento do desabamento. O primeiro pavimento funcionava como lar de idosos, chamado Pró-Vida. No segundo ficava a residência do proprietário e, no terceiro, uma academia de ginástica. No térreo também havia uma clínica de bronzeamento.

Morador da região, Wagner Luiz, de 37 anos, contou que conhece os proprietários do asilo. Segundo ele, um deles, Renato, foi levado ao Hospital Odilon Behrens, enquanto outro, conhecido como Renatinho, ainda estaria entre os escombros.

“A estrutura parecia boa, com vigas firmes. Não sei como essa casa caiu do nada”, disse.

Desabamento BH Leandro Couri/EM/d.A. Press Moradores do Bairro Jardim Vitória, em BH, acompanham o resgate do Corpo de Bombeiros Wellington Barbosa/EM/DA Press Casa de repouso Pró-Vida, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), desaba na madrugada desta quinta-feira (5/3) e deixa pelo menos um morto Edésio Ferreira/EM/DA Press Casa de repouso Pró-Vida, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), desaba na madrugada desta quinta-feira (5/3) e deixa pelo menos um morto Edésio Ferreira/EM/DA Press Casa de repouso Pró-Vida, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), desaba na madrugada desta quinta-feira (5/3) e deixa pelo menos um morto Edésio Ferreira/EM/DA Press Casa de repouso Pró-Vida, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), desaba na madrugada desta quinta-feira (5/3) e deixa pelo menos um morto Edésio Ferreira/EM/DA Press Casa de repouso Pró-Vida, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), desaba na madrugada desta quinta-feira (5/3) e deixa pelo menos um morto Edésio Ferreira/EM/DA Press Casa de repouso Pró-Vida, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), desaba na madrugada desta quinta-feira (5/3) e deixa pelo menos um morto Edésio Ferreira/EM/DA Press Casa de repouso Pró-Vida, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), desaba na madrugada desta quinta-feira (5/3) e deixa pelo menos um morto Edésio Ferreira/EM/DA Press Bombeiros atuam em desabamento em casa de repouso para encontrar vítimas soterradas Edésio Ferreira/EM/DA Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Edésio Ferreira/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Edésio Ferreira/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Leandro Couri/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Leandro Couri/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Leandro Couri/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Leandro Couri/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Edésio Ferreira/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Edésio Ferreira/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Edésio Ferreira/EM/D.A Press Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH Edésio Ferreira/EM/D.A Press Bombeiros, policiais e socorristas do Samu trabalham pelo resgate e salvamento das pessoas soterradas pelo colapso do lar de idosos Edésio Ferreira/EM/D.A.Press Voltar Próximo

O Corpo de Bombeiros informa que foi acionado para o desabamento à 1h30 da manhã. No momento do acidente não chovia e o prédio não fica próximo a encostas. As causas do colapso ainda são desconhecidas.

Outro morador da região, Washington Pereira, de 45 anos, que vive a cerca de cinco casas do local, contou que ouviu um forte estrondo durante a madrugada.

“Não estranhei o barulho na hora, mas meus cachorros começaram a latir sem parar. Depois começaram a chegar viaturas e fiquei sabendo que era algo grave. Não tive coragem de ir lá ver”, relatou.

A rua foi interditada para os trabalhos de resgate. O Corpo de Bombeiros está usando 103 integrantes e 15 viaturas no trabalho de resgate. Samu e Polícia Militar também atuam na ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Familiares de moradores lotam as ruas em busca de informações, enquanto as equipes seguem nas buscas pelos soterrados. Máquinas pesadas também foram levadas para auxiliar na operação.