Bombeiros confirmam novas mortes no desabamento de lar de idosos em BH

O número de mortes causadas pelo desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida, na madrugada desta quinta-feira (5/3), subiu para três. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), assim como a primeira pessoa que morreu, a segunda vítima também é uma idosa de idade não divulgada, foi encontrada por volta de 10h, e a terceira vítima foi encontrada por volta de 10h50.

O asilo desabou por volta de 1h30. Os dois proprietários do estabelecimento estavam no prédio. Ainda há nove desaparecidos. Oito pessoas foram resgatadas.

De acordo com os bombeiros, a edificação tinha três pavimentos, além do térreo, onde funcionava um estabelecimento de procedimentos de bronzeamento.

O lar de idosos ficava no primeiro andar e a casa do proprietário, acima, no segundo andar. No terceiro, funcionava uma academia. No térreo, também funcionava uma clínica de bronzeamento.

A rua foi interditada para o trabalho das equipes de resgate. Militares do Corpo de Bombeiros, com 15 viaturas e 103 integrantes, equipes do Samu e da Polícia Militar atuam na ocorrência.

Familiares de moradores do asilo também começaram a chegar ao endereço em busca de informações sobre as vítimas. As que já saíram dos escombros estão sendo encaminhadas para hospitais, entre eles o Odilon Behrens e a UPA Nordeste.