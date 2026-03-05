Bombeiros confirmam novas mortes no desabamento de lar de idosos em BH
Cerca de 20 pessoas estavam no local, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), no momento do desabamento
O número de mortes causadas pelo desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida, na madrugada desta quinta-feira (5/3), subiu para três. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), assim como a primeira pessoa que morreu, a segunda vítima também é uma idosa de idade não divulgada, foi encontrada por volta de 10h, e a terceira vítima foi encontrada por volta de 10h50.
O asilo desabou por volta de 1h30. Os dois proprietários do estabelecimento estavam no prédio. Ainda há nove desaparecidos. Oito pessoas foram resgatadas.
De acordo com os bombeiros, a edificação tinha três pavimentos, além do térreo, onde funcionava um estabelecimento de procedimentos de bronzeamento.
O lar de idosos ficava no primeiro andar e a casa do proprietário, acima, no segundo andar. No terceiro, funcionava uma academia. No térreo, também funcionava uma clínica de bronzeamento.
A rua foi interditada para o trabalho das equipes de resgate. Militares do Corpo de Bombeiros, com 15 viaturas e 103 integrantes, equipes do Samu e da Polícia Militar atuam na ocorrência.
Familiares de moradores do asilo também começaram a chegar ao endereço em busca de informações sobre as vítimas. As que já saíram dos escombros estão sendo encaminhadas para hospitais, entre eles o Odilon Behrens e a UPA Nordeste.