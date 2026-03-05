Desabamento de casas mata três pessoas da mesma família no Leste de MG

Três pessoas da mesma família morreram após o desabamento de duas casas na madrugada desta quinta-feira (5/3) no município de Mendes Pimentel (MG), no Vale do Rio Doce. As vítimas são o pai, a mãe e o filho, identificados como Marcelo Clemente, Késia Cristina e o menino Estevão Clemente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado aos 27 minutos de hoje para atender a ocorrência no Centro da cidade, após relatos de que duas residências haviam desabado com pessoas no interior.

Quando as equipes chegaram à rua Nossa Senhora Aparecida, os três moradores já estavam sem vida. Os militares removeram os corpos e isolaram a área.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não chovia na cidade havia cerca de dois dias, mas o solo ainda estava bastante encharcado. Testemunhas também relataram a existência de um possível vazamento de água nas proximidades, o que pode ter contribuído para o deslocamento de terra que atingiu as casas.

Nos últimos dias, Mendes Pimentel e cidades da região foram atingidas por fortes chuvas, que provocaram alagamentos e transtornos. Ruas ficaram debaixo d’água e, em diversas casas, a água chegou a invadir os imóveis, causando prejuízos para os moradores. Em alguns pontos da cidade, o volume de chuva elevou rapidamente o nível da água, deixando a população em alerta.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e irá investigar as causas do desabamento. Em nota, a Prefeitura de Mendes Pimentel manifestou pesar pela tragédia e se solidarizou com familiares e amigos das vítimas. A administração municipal informou ainda que decretará luto oficial em homenagem à família.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Câmara Municipal também divulgou nota em que lamenta as mortes e presta condolências aos familiares.