Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA

Desabamento de casas mata três pessoas da mesma família no Leste de MG

Pai, mãe e filho morreram após duas casas desabarem durante a madrugada no Centro de Mendes Pimentel; solo encharcado pode ter contribuído para o deslizamento

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
05/03/2026 09:56 - atualizado em 05/03/2026 10:39

compartilhe

SIGA
x
Quando as equipes chegaram ao local, os três moradores já estavam mortos
Quando as equipes chegaram ao local, os três moradores já estavam mortos crédito: Reprodução/PMMG/REDES SOCIAIS

Três pessoas da mesma família morreram após o desabamento de duas casas na madrugada desta quinta-feira (5/3) no município de Mendes Pimentel (MG), no Vale do Rio Doce. As vítimas são o pai, a mãe e o filho, identificados como Marcelo Clemente, Késia Cristina e o menino Estevão Clemente. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Corpo de Bombeiros foi acionado aos 27 minutos de hoje para atender a ocorrência no Centro da cidade, após relatos de que duas residências haviam desabado com pessoas no interior. 

Quando as equipes chegaram à rua Nossa Senhora Aparecida, os três moradores já estavam sem vida. Os militares removeram os corpos e isolaram a área. 

Leia Mais

Segundo o Corpo de Bombeiros, não chovia na cidade havia cerca de dois dias, mas o solo ainda estava bastante encharcado. Testemunhas também relataram a existência de um possível vazamento de água nas proximidades, o que pode ter contribuído para o deslocamento de terra que atingiu as casas. 

Nos últimos dias, Mendes Pimentel e cidades da região foram atingidas por fortes chuvas, que provocaram alagamentos e transtornos. Ruas ficaram debaixo d’água e, em diversas casas, a água chegou a invadir os imóveis, causando prejuízos para os moradores. Em alguns pontos da cidade, o volume de chuva elevou rapidamente o nível da água, deixando a população em alerta. 

A perícia da Polícia Civil foi acionada e irá investigar as causas do desabamento. Em nota, a Prefeitura de Mendes Pimentel manifestou pesar pela tragédia e se solidarizou com familiares e amigos das vítimas. A administração municipal informou ainda que decretará luto oficial em homenagem à família. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Câmara Municipal também divulgou nota em que lamenta as mortes e presta condolências aos familiares.

Tópicos relacionados:

acidente corpo-de-bombeiros desabamento minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay