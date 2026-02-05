Cotação da prata desaba mais de 15% e preço do ouro cai 3%

O preço da prata desabou mais de 15% e a cotação do ouro registrou queda de mais de 3% durante as negociações nos mercados asiáticos nesta quinta-feira (5), com o retorno da volatilidade que afetou os metais preciosos considerados ativos de refúgio.

A prata era negociada a 73,56 dólares (385 reais) por onça (31,1 gramas), enquanto o ouro tinha cotação de 4.971,55 dólares (26.000 reais).

A desvalorização dos metais coincidiu com as perdas registradas nas Bolsas asiáticas, que seguiram a trajetória de Wall Street, onde persistem os temores sobre os grandes investimentos em Inteligência Artificial (IA).

Analistas apontam que os investidores começaram a trocar os setores de tecnologia por outras indústrias, após anos de grandes lucros.

Fiona Cincotta, de City Index, comentou que "os investidores estão mudando para valores mais cíclicos, já que os temores quanto à disrupção causada pela IA estão pressionando o mercado".

