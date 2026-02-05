Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cotação da prata desaba mais de 15% e preço do ouro cai 3%

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/02/2026 06:55

compartilhe

SIGA

O preço da prata desabou mais de 15% e a cotação do ouro registrou queda de mais de 3% durante as negociações nos mercados asiáticos nesta quinta-feira (5), com o retorno da volatilidade que afetou os metais preciosos considerados ativos de refúgio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A prata era negociada a 73,56 dólares (385 reais) por onça (31,1 gramas), enquanto o ouro tinha cotação de 4.971,55 dólares (26.000 reais).

A desvalorização dos metais coincidiu com as perdas registradas nas Bolsas asiáticas, que seguiram a trajetória de Wall Street, onde persistem os temores sobre os grandes investimentos em Inteligência Artificial (IA).

Analistas apontam que os investidores começaram a trocar os setores de tecnologia por outras indústrias, após anos de grandes lucros.

Fiona Cincotta, de City Index, comentou que "os investidores estão mudando para valores mais cíclicos, já que os temores quanto à disrupção causada pela IA estão pressionando o mercado".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dan/abs/arm/mvl/mas/fp

Tópicos relacionados:

asia conjuntura hongkong indices ouro prata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay