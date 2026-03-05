Assine
VÍDEO EMOCIONANTE

Dois idosos são resgatados de escombros em lar de idosos em BH

Cerca de 20 pessoas estavam no local, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), no momento do desabamento

Melissa Souza
05/03/2026 11:07

Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH
Desabamento de lar de idosos deixa vítimas no Bairro Jardim Vitória, em BH crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Um idoso de 87 anos, José Silva Viana, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) dos escombros do desabamento na Casa de Repouso Pró-Vida na manhã desta quinta-feira (5/3). O momento foi registrado em vídeo emocionante.

Além dele, outro idoso de idade não informada, que estava soterrado, foi resgatado no início da manhã. Ao todo, 9 pessoas ainda não foram encontradas. Oito foram resgatadas.

O asilo desabou na madrugada desta quinta-feira, por volta de 1h30. Pelo menos três pessoas morreram e oito pessoas foram resgatadas. Há nove pessoas desaparecidas. 

De acordo com os bombeiros, a edificação tinha três pavimentos, além do térreo, onde funcionava uma clínica de bronzeamento. O lar de idosos ficava no primeiro andar e a casa do proprietário, acima, no segundo andar. No terceiro, funcionava uma academia. 

Familiares de moradores do asilo também começaram a chegar ao endereço em busca de informações sobre as vítimas. As que já saíram dos escombros estão sendo encaminhadas para hospitais, entre eles o Odilon Behrens e a UPA Nordeste.

